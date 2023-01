Costa Verde, sì alle passerelle 

Stop alle passerelle montate a giugno e smontate a ottobre: dalla prossima stagione estiva sulla Costa Verde i camminamenti in legno per accedere alle spiagge saranno fissi, non solo per godere il mare tutto l’anno ma per una migliore fruibilità e maggiore tutela dell’ambiente del litorale e del fratino. Il Comune di Arbus ha pronto il progetto per complessivi 400 mila euro di “Accessibilità delle spiagge e dei siti d’interesse comunitario”. Quasi 50mila ettari di aree verdi protette, rifugi naturali di flora e fauna rari a livello comunitario.

L’intervento

I numeri da soli descrivono l’importanza dell’iniziativa: 6 aree Sic lungo i 47 chilometri del litorale da oltre 20 anni imprigionate da vincoli e divieti di ogni sorta. Vere e proprie enciclopedie di carta stampata, costate fior di quattrini, che descrivono come mantenere un habitat naturale o una specie in via di estinzione. Si tratta di Corru S’Ittiri che include il sistema degli stagni di Marceddì e San Giovanni; Monte Arcuentu e Rio Piscinas; da Piscinas a Riu Scivu; Is Arenas e s’Acqua S’Ollastu; Capo Pecora; Monte Linas – Marganai. Fino ad oggi irraggiungibili per via dei fiumi che impediscono l’accesso alle spiagge e di conseguenza alle aree verdi che le sovrastano.

Le passerelle

«Sulla spinta della Regione - spiega il sindaco Paolo Salis - che ha emanato le direttive che regolano l'utilizzo del demanio marittimo anche in relazione al territorio attiguo con finalità turistico-ricreative, le passerelle di accesso alle spiagge di Pistis e di Piscinas, che fungono da ponticello per i rispettivi ruscelli, per la prima volta non le abbiamo smontate». Zone dove nidifica ancora il fratino, l’uccellino migratore a rischio estinzione. E poi c’è il ginepro secolare, noto come Casa del Poeta, meta di migliaia di visitatori. «Gli interventi - prosegue Salis – consistono nella realizzazione di percorsi pedonali in legno, sopraelevati rispetto al terreno, facilmente rimovibili in caso di necessità manutentive, dotati di fasce corrimano, con funzione anche di parapetto a protezione di cadute accidentali». L’impegno è che la realizzazione dei percorsi abbia un impatto minimo, non pregiudichi lo stato dei luoghi, ma favorisca la ricrescita della vegetazione spontanea.