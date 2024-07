Costa Verde senza bagnini 

Costa Verde, il servizio di salvamento parte con solo cinque bagnini, dodici in meno rispetto al passato. L’associazione che si è aggiudicata il bando di gara per conto del Comune di Arbus ha fatto sapere di poter garantire inizialmente solo tre postazioni, Pistis, Gutturu ‘e Flumini e Scivu a metà (un solo baywatch). Scoperte quelle di Piscinas, Portu Maga, Torre dei Corsari, dove chi si tuffa lo fa a proprio rischio e pericolo, al contrario dei clienti degli stabilimenti balneari dove il servizio è garantito. Senza postazione anche Funtanazza, in questo caso per mancanza di fondi.

Torrette vuote

Per la prima volta da ieri e fino alla prima settimana di settembre, lungo i litorale, non solo ci saranno meno bagnini di quanto previsto durante la stagione estiva, ma anche l’orario sarà ridotto, dalle 9 alle 13, poi s’interrompe, e riparte dalle 15 alle 19. La gestione è affidata alla società siciliana “Explorer X” per un costo complessivo di 81.850 euro, 45 mila della Regione ed il resto del Comune.

A coordinare il servizio sarà ancora una volta Matteo Melis, giovane bagnino di San Gavino che conosce bene la Costa Verde. «Il personale – dice Melis - non è ancora al completo. Attive tre postazioni. Aspettiamo fiduciosi risposte agli appelli e agli avvisi, contiamo di poter garantire il servizio al completo». E la società si è resa disponibile a pagare un doppio stipendio per chi si rende svolge l’attività da solo, 2.800 euro al mese, come è successo a Scivu.

In campo anche la Protezione civile di Arbus. «Ci siamo attivati -ricorda il presidente, Jonathan Concas- per sistemare le torrette, continueremo a prestare aiuto con i nostri mezzi, un gommone e una moto d’acqua. Un litorale lungo 47 chilometri, mare aperto e forti correnti, richiede molto personale e attrezzature. La soluzione ottimale sarebbe che il salvamento venga riaffidato alla Provincia. Le nuove disposizioni fanno ben sperare».

Il Comune

La mancanza di bagnini è stata una doccia fredda per la Giunta. «Negli ultimi anni - ammette il vicesindaco, Simone Murtas - abbiamo avuto difficoltà a trovare professionisti esperti di nuoto. Difficoltà alla fine superate. È solo l’inizio, faremo di tutto per garantire la sicurezza in tutti gli arenili. Nel frattempo confidiamo sull’appoggio dei bagnini dei lidi privati. Intanto una buona notizia, quasi sicuramente avremo ulteriori fondi per prolungare il servizio a settembre».

Polemica la minoranza. «Scontato – sbotta Agostino Pilia - il flop d’inizio. Basti pensare che la commissione per esaminare i progetti degli aspiranti gestori si è riunita il primo luglio. Un ritardo ingiustificabile. Come sempre a scatola chiusa. Nessuna ufficialità sulla procedura».

RIPRODUZIONE RISERVATA