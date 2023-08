Costa Verde: «Più sicurezza per i bagnanti» 

«Da oggi a Pistis, Torre dei Corsari, Funtanazza, Gutturu ‘e Flumini, Portu Maga, Piscinas e Scivu sono visibili le boe rosse che delimitano l'area per i bagnanti, indispensabili per una balneazione sicura». Lo comunica la guardia costiera della capitaneria di porto di Oristano che ha eseguito intervento con l’ausilio di una propria motovedetta, presente la società di Alessio Mattana che gestisce il servizio di salvamento a mare lungo la Costa Verde. L’iniziativa è nata a seguito di un tavolo tecnico tra Comune di Arbus e guardia costiera. Condividendo le criticità locali nel periodo estivo, entrambi hanno lavorato per fornire ai bagnanti un ulteriore servizio nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro 2023” che terminerà il 17 settembre. «Con l'occasione – dicono dalla Capitaneria di Porto - sensibilizziamo i bagnanti e diportisti a rispettare l’ordinanza che disciplina la sicurezza della navigazione marittima, la balneazione e le attività ludico sportive connesse». (s. r.)

