Costa verde, parcheggi nel caos 

Sospesa dal Tar la gara d’appalto per la gestione delle strisce blu sulla Costa Verde, da una settimana sulle spiagge di Piscinas e di Pistis nessuno paga per parcheggiare i propri mezzi. La mancata riattivazione del servizio scatena la rabbia dei parcheggiatori, ora senza occupazione, assunti per quattro mesi dalla ditta Safaba di Marco Saba che si è aggiudicato l’appalto per la stagione balneare. Sul piede di guerra anche il gruppo di minoranza in Consiglio comunale: «Un danno erariale, impossibile recuperare la somma di 98 mila euro come introito per la gestione dell’intera sosta tariffata».

Le proteste

A decorrere dal 4 agosto e fino all’invio al Tar delle motivazioni che hanno portato all’affidamento del servizio, come ordinato al Comune dai giudici amministrativi, l’amministrazione ha deciso di chiudere i parcheggi. Sul piede di guerra il personale, quattro giovani a casa in attesa di tornare a lavoro. «L’unica parola - sbotta Roberto Cardia - per definire quello che sta succedendo è vergogna. Per rispondere a una domanda dei giudici sono passati sette giorni. Per noi che viviamo di lavoretti stagionali un’eternità. Ho famiglia, un bambino da crescere e una settimana senza busta paga. Ogni giorno spero che arrivi la telefonata del gestore per ripartire. Uno stato d’ansia per lungaggini ingiustificabili». Così per il collega Alessandro Onnis: «Il nostro lavoro, oltre a consentirci di guadagnare qualche soldo, agevola i turisti e i bagnanti. Non comprendiamo perché non possiamo essere messi nelle condizioni di fare qualcosa di utile. Avevano promesso la soluzione martedì scorso, quattro giorni dopo l’ordinanza del Tar. Siamo al secondo weekend, tutto è rimasto sospeso. Non chiediamo un sussidio, il pane vogliamo guadagnarcelo, assurdo negarlo per una risposta».

La minoranza

Nell’ultimo consiglio comunale, già prima dell’avvio del servizio, il gruppo aveva preannunciato il caos parcheggi, mettendo in dubbio il mancato introito iscritto in bilancio di 98 mila euro. «Intanto - ricorda il consigliere Agostino Pilia - il servizio è partito in ritardo e con una gara d’appalto scontata che finisse al Tar, basti pensare che mancava persino la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Ora. la prolungata sospensione crea un danno erariale, la Giunta sarà chiamata a risponderne”.

Il rischio

«A questo punto – aggiunge Pilia - è scontato che il Comune si troverà ancora una volta davanti ai giudici con due ricorsi: uno del vincitore che reclama il mancato guadagno, l’altro della società esclusa che ha già chiamato in causa il Comune sulla legittimità dell’affidamento». Gli unici soddisfatti sono i bagnanti, liberi di parcheggiare gratis sulle strisce blu.