Costa Verde, il litorale resta senza guardia medica turistica  

La Costa Verde di Arbus resta senza Guardia medica turistica. Quaranta chilometri di litorale senza un servizio sanitario importante nel periodo estivo, quando i villaggi si riempono di vacanzieri e di turisti.

La Asl non è riuscita a trovare specialisti disponibili: «Per la stagione estiva 2004 - fa sapere la Asl in un comunicato - non è stato possibile attivare il servizio di Guardia medica turistica nella sede di Torre dei Corsari in quanto i tre medici che avevano risposto alla manifestazione di interesse per la Asl Medio Campidano non hanno poi dato effettiva disponibilità per l’incarico di assistenza sanitaria nella località turistica». Per far fronte alla necessità la Guardia medica di Guspini è stata raddoppiata.

Ne ha preso atto l’assessora comunale alla Sanità Sara Vacca: «Se la situazione non dovesse cambiare, per il prossimo anno stiamo pensando di rivolgersi a centro medici privati».

Intanto il consigliere di minoranza Agostino Pilia ha presentato un’interrogazione per inserire del prossimo Piano di utilizzo del litorale l’obbligo per le strutture ricettive di dotarsi di un defibrillatore: «Quasi tutti gli interventi del 118 riguardano problemi di natura cardiaca». (s. r.)

