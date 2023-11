Costa Verde, il bosco passa a Forestas 

Il bosco della Costa Verde passa a Forestas per trent’anni. Sciolto il dubbio della Regione sulla proprietà comunale dell’area, prende il via la convenzione fra l’Agenzia Forestas e il Comune di Arbus, firmata due anni fa e poi bloccata perché tre lotti di terra risultavano intestati alla società Costaverde. Nei giorni scorsi l’ufficialità: progetto approvato e via libera al cantiere forestale fronte mare, fra Piscinas e Portu Maga, 174 ettari di bosco composto di pini e ai margini lentisco, cisti, fillirea.

Il cantiere

Il primo nella storia di Arbus, inserito nel programma della Regione per la conservazione e valorizzazione dei sistemi forestali litoranei, parte con una disponibilità finanziaria di 170 mila euro per il 2024 e l'incarico a un operatore economico iscritto all'albo delle imprese forestali che sarà responsabile della gestione del cantiere, dei lavori da eseguire e dell'assunzione di personale locale già formato. L’area, abbandonata da oltre 20 anni, come dimostra la presenza di giovani fustaie a struttura eccessivamente densa, necessita di una pulizia generale, di interventi sulle aree limitrofe alla viabilità interna, cura e potenziamento delle fasce parafuoco, per i pericoli provenienti da maestrale e tramontana, facilitare i percorsi per il trasporto delle parti da smaltire e pure commerciali. Un’attenzione particolare alla presenza degli animali, tenendo presente che nell’oasi della Costa verde è partito il progetto dell’Unione europea per il trasferimento dei cervi.

Area di pregio

Non un bosco come tanti, ma un’area verde impigliata nella rete di tutela dal punto di vista naturalistico. Ricade nella Zona Speciale di Conservazione Monte Arcuentu e Rio Piscinas, nell’oasi protezione faunistica Costa Verde, area d’interesse paesaggistico in ambito costiero, infine ambientale, storico e culturale compresa nel Parco Geominerario. «Dopo una lunga attesa - commenta l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas - è arrivata l’ora di limitare i danni al patrimonio naturalistico, combattere il fuoco, creare posti di lavoro in una fetta di terra, la terze per estensione dell’Isola, afflitta da disoccupazione e spopolamento». Il sindaco, Paolo Salis, aggiunge: «Un passo importante per il territorio, anche per una futura valorizzazione della fruizione turistico-ricreativa nei mesi estivi».

