Costa Verde, i furbetti della sosta 

Sosta nelle strisce blu della Costa Verde: sconto per chi paga Imu e Tari e controlli colabrodo. È già polemica. Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, interviene sulle norme del piano stagionale: «Lo sconto è per residenti e proprietari delle villette, a patto che siano in regola con i versamenti delle imposte comunali. In attesa delle procedure da definire, mi appello al buon senso delle famiglie interessate». Attacca il capogruppo di minoranza, Michele Schirru: «Il servizio deve essere gestito direttamente dal Comune, così com’è un danno economico per le casse pubbliche a vantaggio di privati».

I parcometri

A scatenare le proteste sono stati i “dispositivi di controllo” che incassano la somma dovuta per la sosta a tempo del veicolo. In tanti si sono chiesti come ufficializzare il diritto allo sconto di 2.50 euro per la sosta di una giornata e 1.50 per mezza che, così generalizzato, favorisce gli evasori i quali, oltre a non pagare le tasse, beneficerebbero dell’agevolazione. «I dubbi – commenta Salis – sono comprensibili. La novità è prevista nel bando per quattro anni. Purtroppo siamo partiti in ritardo e questo non ha consentito di attuare la dovuta modifica. A questo punto sarà per il prossimo anno, quando si potrà pagare direttamente dal telefono scaricando l’app EasyPark, esponendo poi sul cruscotto il titolo abilitativo». Salis ricorda che sono 7 i parcheggiatori assunti, invita al rispetto delle procedure e ricorda che «sono ammessi controlli incrociati per risalire a chi non ha diritto allo sconto». Il gestore, Marco Saba, comunica: «Oltre al parcheggio gratuito per le auto elettriche, a Piscinas a breve avremo la colonnina per la ricarica gratuita, dono di un imprenditore».

Le reazioni

«La partenza a fine luglio – sbotta il consigliere di minoranza, Agostino Pila – dimostra che l’organizzazione e la programmazione non appartengano alla Giunta Salis. La sosta a pagamento per fare posto al senso unico, in una strada priva di collaudo complessivo, non credo sia legittima. In caso del ticket non dovuto cosa succede? Rimborsa il Comune? Il gestore? Paga Pantalone?». Schirru punta il dito «sul caos tariffe, diverse da una località all’altra. Almeno quelle delle aree pubbliche dovrebbero uniformarsi». Per Salvatore Ghiani «è un’ingiustizia far pagare chi tutto l’anno risiede nei villaggi. Siamo sentinelle del territorio, paghiamo le imposte, in estate anche il parcheggio». La titolare di una casa, Rita Piras, aggiunge: «Nonostante le proteste, il senso unico è rimasto, i bagnini a Torre dei Corsari non ci sono ancora, l’unica cosa che è stata attivata è la sosta a pagamento tra le strisce blu. Non è l’importo di 1.50 euro che offende, quanto il gesto di una mancata riconoscenza per chi tiene in vita il villaggio tutto l’anno» .

