Costa Verde, i chioschi si moltiplicano 

Diciassette anni dopo l’avvio del progetto, il Consiglio comunale di Arbus ha adottato il Piano di utilizzo dei litorali (Pul). A presentarlo è stato il consigliere delegato ai lavori pubblici, Enrico Atzeni: «Sfatiamo la convinzione che si tratta di montare quattro chioschi sulle spiagge. Non è così. Parliamo di una pianificazione complessa e indispensabile per lo sviluppo turistico dei 47 chilometri della Costa Verde e per la salvaguardia del variegato patrimonio naturalistico, dal paesaggio dunale, alle spiagge sabbiose, a quelle rocciose, alle falesie a ridosso del mare». Critica la minoranza che sul voto si è astenuta. «Non condividiamo due stabilimenti balneari all'interno del Poligono di Capo Frasca, uso esclusivo dell'Aeronautica», dice il capo-gruppo, Michele Schirru.

Posti di lavoro

Molteplici le strutture e i servizi che potranno garantire nuove opportunità di impresa: si va dai chioschi che da 7 passano a 32, di cui 7 stagionali, e poi 3 speciali all’interno delle zone militari, e nuove concessioni per punti ristoro con servizi balneari di iniziativa pubblica o privata nella fascia dei 2 chilometri dalla battigia. «Una rivoluzione – commenta Atzeni – che punta a cambiare il volto della Costa Verde mettendo a sistema le sue potenzialità. Sono previste concessioni demaniali suddivise in semplici, complesse e multifunzionali, commisurate alla profondità e lunghezza della spiaggia. Un posto importante è riservato alla viabilità che sarà limitata nei siti d’interesse comunitario (sic), in cambio di una litoranea e della valorizzazione dei lungomari di Pistis, S’Enna e S’arca, Campu e Sali, Portu Maga».

I tempi

«Il progetto – precisa Atzeni – è diviso in due parti, una a breve e l’altra a lungo termine. La prima consiste nell’approvazione definitiva del Pul e poter così partecipare ai bandi della Regione per le concessioni e per le attività di iniziativa pubblica. La seconda impegna 193 mila euro, fondi della Regione, per una variante al Piano per realizzare info-point, guardiole, parcheggi, ormeggi, sentieri escursionistici anche a cavallo sull’arenile. Trovandoci al centro tra il porto di Oristano e quello di Buggerru, la Regione ha disposto da noi un approdo intermedio».

La minoranza

«Siamo contro – incalza Schirru – alla riserva di concessioni all'Aeronautica. Capo Frasca non è un luogo di villeggiatura, e se lo fosse dovrebbe esserlo per tutti. Consentano l’accesso nelle loro spiagge ai turisti, anche via mare. In questo caso il “dono” avrebbe un senso e non un accordo al ribasso con le autorità militari». Il consigliere, Gianni Lussu, aggiunge: «Il Pul è la continuita di quello redatto nel 2020. Alcune modifiche e integrazioni fatte non ci convincono né dal punto di vista tecnico né della reale fattibilità». Agostino Pilia: «Tre chioschi sulla spiaggia di Gutturu ‘e Flumini e quattro su quella di Torre dei Corsari, di fatto eliminano la spiaggia libera. In ogni caso c’è una sproporzione fra parcheggi e stabilimenti: pochi i primi, troppi i secondi».

