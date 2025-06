Costa Verde, estate tra i cantieri 

Tutti al mare in un’estate di cantieri: sul litorale della Costa Verde lavori in corso per quasi un milione di euro. Gli interventi interessano la messa in sicurezza della viabilità di accesso alle spiagge, le staccionate per proteggere le dune, le passerelle sulla sabbia, le aree verdi, i bagni chimici, i nuovi cartelli stradali e un pulmino per i turisti che collega Pistis a Pscinas. Mette le mani avanti il sindaco di Arbus, Paolo Salis: «Diranno che siamo partiti in ritardo, ma non è così. I lavori sono stati affidati da mesi. La burocrazia e le alte temperature di questi giorni hanno fatto il resto. Un esempio per tutti: nella strada dei cervi la rimozione superficiale dell’asfalto deteriorato è stata rinviata. Intervento rischioso persino con mezzi idonei».

I progetti

Nel tour fra i cantieri, grazie ai fondi della Regione, delle servitù militari e del bilancio comunale, la prima tappa è sulle spiagge dove si lavora alla messa in sicurezza della viabilità. Quattro i percorsi coinvolti: Pitzuamu, Portu Maga, Piscinas e Scivu. Prevista la sistemazione del manto stradale, la segnaletica e la pulizia delle cunette laterali coperte dalle erbacce. Lungo la spiaggia, da Piscinas all’ingresso del villaggio di Portu Maga, si procederà con la sistemazione dei guadi, lavori necessari per raggiungere Piscinas, perla della Costa Verde, senza la necessità di uscire dal litorale. A Scivu, oltre alla strada, 100mila euro sono stati destinati alla passerella. Sta per essere ultimata la sostituzione di oltre cento pali dell’illuminazione pubblica e di nuovi lampioni nei villaggi di Pistis, Torre dei Corsari e Tunaria. Per la prima volta verranno installati bagni chimici e casette in legno per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La dune

La novità più attesa, se ne parla da almeno tre anni, è la staccionata ai piedi delle dune che vanno da Torre dei Corsari a Pistis, 450mila euro di fondi per il sito d’interesse comunitario Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu, all’interno della rete Natura 2000. «Siamo a buon punto – ricorda l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas – con il posizionamento di questa struttura in legno che delimita le dune, i vantaggi sono tanti. Innanzitutto previene il calpestio, aiuta a stabilizzare la sabbia, contribuisce a ridurre l’impatto del vento e delle onde, favorisce la crescita della vegetazione dunale, il deposito di sabbia e, infine, impedisce ai fuoristrada di distruggere un bene ambientale che molti ci invidiano».

Il pulmino

Con l’incasso della tassa di soggiorno 2024 di 138 mila euro, 45 mila sono stati destinati per il trasporto dei turisti da Pistis a Piscinas. «Il servizio – spiega Salis – prevede cinque corse al giorno dal primo luglio. I nostri ospiti avranno la possibilità di visitare gratuitamente il litorale, escluso Scivu. Soste previste solo nei singoli villaggi, senza escludere altri luoghi accessibili, qualora ci fosse la richiesta. Il prossimo anno contiamo di estenderlo anche ai residenti e ai pendolari. In questo caso pagando un biglietto, un prezzo simbolico».

RIPRODUZIONE RISERVATA