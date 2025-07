Costa Verde, caos parcheggi 

Costa Verde: le tariffe dei parcheggi sulle spiagge variano non solo in base alla località e al tipo di veicolo, ma anche in base al gestore delle strisce affidate sia dal Comune di Arbus sia da soggetti privati. Il costo per una macchina va da 5 a 8 euro al giorno, col ticket orario può arrivare a 9 euro, i camper da 10 a 15 euro, le moto da 2 a 5 euro. Di notte, dalle 20 fino alle 8 dell’indomani si paga da 1 a 8 euro. Sconti per i residenti, con l'eccezione dell'unica area telecomandata. In pochi casi sono tracciate le strisce bianche, nella maggior parte la sosta gratuita è un miraggio, oltre alle strade non restano che spazi di fortuna, anche a ridosso delle cunette.

Le proteste

In tanti contestano il caos parcheggi nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, con oltre 3 mila villette il più popolato del litorale e dove ci sono residenti tutto l’anno. E proprio loro, sentinelle dell’abitato, lamentano il trattamento “immeritato” durante le vacanze. «A parte i servizi che non ci sono - racconta il portavoce, Salvatore Ghiani - neppure un negozio, né mezzi pubblici, né un medico, per la qualunque dobbiamo affrontare un viaggio di 80 chilometri andata e ritorna, quando arriva l’estate eccoci alle prese con una nuova tassa, il parcheggio: 300 euro da giugno a settembre, più del doppio nell’area con le sbarre elettroniche». La sua non è una voce nel deserto, condivisa dai più, soprattutto dai disabili. «Gli stalli riservati – racconta in lacrime una donna - sono stati realizzati in un posto dove compaiono i contenitori dei rifiuti.E accanto c’è un deposito inquinato, recintato per ordine della Procura, dove gli incivili non si fanno scrupolo ad abbandonare i sacchetti della spazzatura». Capisco le difficoltà del Comune a stare dietro a persone senza scrupoli, ma quando mi sono trovata in quella situazione, mi son sentita un rifiuto. Bel rispetto».

Chi ha la casa da 40 anni, non si spiega perché solo da qualche anno, con il senso unico, la questione è più caotica. «Nelle giornate festive- sbotta Giuseppe Peddis – siamo obbligati a spostarci in altre spiagge. A Torre il parcheggio è il vero tormentone».

La minoranza

« Regolamentare le aree di sosta - incalza il consigliere Agostino Pilia- è una priorità della programmazione della Giunta. Ho dubbi sulla regolarità dei parcheggi, ancora di più sulle tariffe differenziate, non tanto a Scivu e a Funtanazza, per il Comune aree private, quanto piuttosto fra quelle di Pistis e Piscinas e soprattutto di Torre, affidate in gestione con procedure diverse: ciascuno applica le sue tariffe».

La consigliera, Anita Tatti, aggiunge: «Sono stata a Scivu dove si paga 8 euro. Il punto è che non ci sono servizi. Un pezzo sterrato. Null’altro».

Il sindaco

«Ci sono delle novità – replica Paolo Salis - e la polemica non ha tardato ad arrivare. Ricordo che a Torre il problema parcheggio ha sempre creato disagi, fino agli scontri e l’arrivo delle forze dell’ordine. Ora che abbiamo messo ordine, invito le persone a collaborare: siamo disponibili ad accogliere proposte diverse e migliorative».

