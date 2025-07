Costa Verde, bagnini in torretta 

Le sette torrette del salvataggio sono tornate sulle spiagge della Costa Verde, in cinque i bagnini ci sono già, mentre quelle di Piscinas e di Scivu sono ancora vuote. La maggior parte dei circa venti baywatch interpellati per il servizio estivo ha riposto con un secco “no”, motivandolo con la distanza di circa 100 chilometri dal Comune di residenza, i pochi disponibili aspettano che l’amministrazione di Arbus trovi un alloggio. E su questa strada, l’assessore alla Protezione civile, il vice sindaco Simone Murtas, si sta muovendo: «Sono spiagge – dice – lontane dai centri abitati, pertanto non è facile trovare personale, ma neppure impossibile, siamo in attesa di una conferma da chi ha stanze libere per affittarle».

Il servizio

Le torrette sono state installate giovedì e l’indomani è partito il servizio del Comune, finanziato dalla Regione. Maglie rosse al lavoro nelle postazioni di avvistamento nelle spiagge di Pistis, Torre dei Corsari, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini. Cinque giovani ragazzi e una sola donna, provenienti dai Comuni di Guspini e di Villacidro. Per la prima volta, nessuna presenza da Arbus, al contrario del passato quando i residenti della cittadina del Linas facevano a gara per accaparrarsi il posto. «Fra questi – racconta il coordinatore del progetto, Matteo Melis – ci sono stato anch’io per nove anni. Eccomi ancora qui, anche se con un ruolo diverso. Prima la scelta avveniva fra un gruppo anche di 30 aspiranti bagnini. In più c’era la torretta di Funtanazza e due figure che ruotavano per sostituire i colleghi nel giorno libero. Dieci anni dopo, il mestiere del bagnino è in via di estinzione». Quest’anno molto ha giovato il peso della busta paga: 2.500 euro netti al mese per chi si trova solo in torretta, il caso di Portu Maga e Gutturu ‘e Flumini, 1.500 euro per chi, invece, lavora in coppia, per tutti un giorno libero. Questione aperta per Piscinas e Scivu, le due spiagge più affollate dai turisti, fra le più belle nelle classifiche internazionali.

L’appello

«A preoccupare – ammette Murtas – è il fatto che il nostro è un mare aperto, correnti pericolose, fondali profondi. Già ai primi di giugno, appena la Regione ha comunicato la somma assegnata per il salvamento a mare, abbiamo bandito la gara e affidato il servizio. Sapevamo della carenza di bagnini, ma non al punto di non trovarne, nonostante l’aumento dello stipendio e per 70 giorni di lavoro. A questo punto, soprattutto dove i bagnini non sono presenti, raccomando ai nostri ospiti la massima attenzione». Consapevole che uno dei problemi che allontana i giovani è spesso «il tipo di contratto, l’abbiamo risolto con una cifra equa. Di più non possiamo. Impossibile concedere vitto e alloggio a spese del Comune. L’impegno è trovare un locale a un prezzo basso. Non si tratta di un regalo, un’agevolazione, dettata dall’importanza del salvataggio che non s’improvvisa, richiede aggiornamenti continui e un costante allenamento fisico».

