Costa Verde, arrivano le sirene 

Coda lunga quasi un metro, capelli mossi, gioielli da sirena e movenze sinuose: così un gruppo di dodici donne lungo le spiagge della Costa Verde mette in scena spettacoli acquatici. A portare questa disciplina nelle coste del Medio Campidano è Sabrina Uccheddu, fisioterapista quarantottenne di Gonnosfanadiga, che si è approcciata a questo sport dopo una diagnosi che le ha cambiato la vita.

Il racconto

«Mi è stata diagnosticata la fibromialgia e ho vissuto nel dolore e nell’impossibilità di muovermi senza fatica. Dieci anni fa, a Olbia, sono rimasta estasiata nell’assistere a delle coreografie da sirene. Non è un gioco, si chiama “marmeidong” ed è una disciplina faticosa. Ho riscoperto l’amore per il mare tra colori e sorrisi. Quando mi immergo nel nostro mare mi rendo conto della fortuna di poter nuotare in acque limpide e cristalline». Fare la sirena non è affatto semplice. «È una disciplina che richiede esperienza, praticità e resistenza. Occorre fare attenzione perché il mare può essere pericoloso e non bisogna avventurarsi troppo». Oltre agli allenamenti in piscina a Cagliari, Sabrina Uccheddu si esibisce spesso sia da sola che con le sue compagne nelle acque di Pistis, Porto Palma e Buggerru.

«Spero si possa fare al più presto un raduno di sirene per portare un po’ di gioia ma soprattutto spero di riuscire ad avvicinare molte più donne a questo sport – confida –. Ci sono storie bellissime di ragazze che hanno ripreso confidenza con il loro corpo, donne che stanno riscoprendo la gioia di andare al mare e di stare bene. Nel nostro gruppo,composto da dodici persone ci sono ragazze dai 15 anni fino a donne di 61». La speranza è di poter creare un gruppo di sirene di Gonnosfanadiga e dei paesi limitrofi: «Sarebbe bellissimo, ci potremmo allenare qui in zona ed esibirci più frequentemente».

Nella scelta di praticare questo sport nel litorale di Arbus ha pesato anche un ricordo dell’infanzia. «I miei nonni avevano casa a Porto Palma, lì c’erano le tonnare e le case di pescatori dove trascorrevamo tutta l’estate. Mia madre, da esperta nuotatrice, arrivava al famoso scoglio bianco. Così è nata una passione che ho portato avanti negli anni». Al suo fianco c’è Gabriella Pira, l’istruttrice che la segue da diversi anni e che è appena rientrata dalla Germania dove si è svolto un incontro di sirene provenienti da tutta Europa. «Ci sono tante emozioni e tante storie dietro ogni donna che indossa la coda – dice Pira –. È qualcosa di particolare e unico, un’emozione che solo chi fa parte delle mermaide può capire ma che viene percepita perfettamente da chi guarda le esibizioni in spiaggia. Sottolineo che non è un travestimento fine a se stesso ma uno sport che ti fa allenare il corpo, la mente e lo spirito». Così tra un tuffo, un’esibizione e un sorriso le sirene cercano di conquistare il mare del Medio Campidano e sperano in un adesione massiccia a partire proprio dal cuore del Linas, Gonnosfanadiga.

RIPRODUZIONE RISERVATA