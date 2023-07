Costa Verde, arriva il medico 

Attiva in extremis la guardia medica turistica sulla Costa Verde: ieri ha riaperto la postazione estiva di Torre dei Corsari. Il servizio andrà avanti fino al 30 agosto, ma a singhiozzo, in tutto 22 giorni, dalle 9 alle 21. È stata una sola la dottoressa che ha accettato l’incarico, all’appello mancano due camici bianchi per coprire i turni, diurni e notturni, infrasettimanali e festivi, così per 40 giorni la sede resta vuota con tutti i disagi del caso. Ma ieri, è bastata la porta aperta dell’ambulatorio, chiusa ormai da due anni, per tranquillizzare gli ospiti: «Meglio poco che niente. Anche se saltuaria, la presenza di un dottore è rassicurante».

Il bando

A informare il Comune di Arbus dell’arrivo della dottoressa è stato il direttore del distretto sanitario di Guspini, Igino Pisu. «L’accettazione di un solo medico – spiega Pisu - a fronte dei tre previsti nel bando, ha reso possibile il servizio. Ricordo che la Medicina Convenzionata di Ares sta provvedendo all’implementazione di un elenco di dottori disponibili per turni e sostituzioni. Nel caso, sarà mia cura comunicarlo tempestivamente. Intanto si confida nella massima collaborazione». La Asl di Sanluri assicura che il bando resta aperto. Questo perché la guardia medica in un litorale lungo 47 chilometri, dove in estate gli arrivi aumentano vertiginosamente fino a raggiunge 50 mila presenze, è importante che almeno un presidio sanitario ci sia e a tempo pieno.

La farmacia

Il medico è ospitato in uno dei locali comunali di Torre dei Corsari, ristrutturato dall’amministrazione e messo a disposizione della Asl. «È la fine di un incubo - ricorda l’assessora alla sanità, Sara Vacca – da un mese non si contano più le telefonate dei turisti e dei proprietari delle villette estive per protestare contro l’assenza del medico. Problema che confidiamo venga risolto del tutto. Purtroppo la farmacia anche quest’anno non apre. Ringrazio i volontari del 118 che garantiscono l’acquisto e la consegna delle medicine alle famiglie».

Le reazioni

«Non è il massimo - dice il consigliere del comitato cittadino di Torre, Mario Mura - ma va bene così. Grazie alla dottoressa, benvenuta tra di noi». Un residente, Salvatore Ghiani, rinnova l’appello: «Chiedo al Comune che si attivi a trovare uno spazio per l’atterraggio dell’elicottero. La viabilità che non aiuta a raggiungere facilmente gli ospedali, servirebbe l’elisoccorso ma non si sa dove farlo atterrare».

