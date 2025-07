Costa Verde: apre la caserma dei carabinieri 

Vacanze sicure sulla Costa Verde: al via il servizio dei carabinieri e dei vigili del fuoco, punto di riferimento importante per residenti e villeggianti in un’area che in estate registra un notevole incremento di presenze. Ieri mattina è stato ufficialmente inaugurato il posto fisso dei carabinieri di Torre dei Corsari, villaggio ad alta vocazione turistica.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Arbus, Paolo Salis, la responsabile della Polizia locale, Alessia Aru, il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Cagliari, Daniele Credidio, della compagnia di Villacidro, Francesco Capula, della stazione di Arbus, Franco Figus, i cinque militari che garantiranno un presidio costante sul territorio, offrendo servizi di prossimità, assistenza ai cittadini e attività di prevenzione e controllo. È stata inoltre già aperta la sede staccata dei vigili del fuoco, per il quarto anno consecutivo nella frazione di Sant’’Antonio di Santadi. (s. r.)

