Costa Toscana: cade in mare, muore 18enne 

Civitavecchia. Un diciottenne tedesco è morto dopo esser caduto in mare dalla nave Costa Toscana. L’incidente è avvenuto quando la nave si trovava a circa 7 miglia da Civitavecchia. Secondo quanto si è appreso, quando il ragazzo è caduto in mare, per cause ancora da accertare, l’allarme è scattato immediatamente.

La nave era appena uscita dal porto di Civitavecchia quando, intorno alle 19.30, è stata effettuata una inversione a U. È scattato l’allarme «uomo in mare» e quindi l’immediato avvio delle operazioni di ricerca. Sul posto è arrivata una motovedetta della guardia costiera e altri mezzi di soccorso. Le operazioni sono rese difficili dalle condizioni del mare, molto agitato. Martedì scorso la nave era arrivata a Cagliari con a bordo tanti passeggeri sardi. Dopo la stagione invernale nel golfo arabico, l’ammiraglia battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere è arrivata per la prima volta in porto, da dove partirà ogni martedì sino al 21 novembre.

