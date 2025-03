Costa Smeralda, vendita da record 

Vendita record a Romazzino, in Costa Smeralda: il prezzo di una prestigiosa proprietà immobiliare, oltre 160 milioni, è il più alto in Italia. La residenza fu acquistata negli anni '70 da Henry Ford II, nipote del fondatore del noto brand automobilistico, con un progetto firmato da Luigi Vietti, per poi essere ceduta nel 1974 ad Ahmed Zaki Yamani, ex ministro del petrolio saudita. A curare la transazione è stata Italy Sotheby’s International Realty. La villa si estende lungo 350 metri di fronte al mare su una superficie di 2,3 ettari. Si tratta del bene con il più alto valore immobiliare della Costa Smeralda, secondo per valore in tutta la Sardegna dopo Villa Certosa, la residenza estiva della famiglia Berlusconi a Porto Rotondo. Stile mediterraneo, la casa comprende 28 camere da letto e 35 bagni.

Intanto nel settore delle case di lusso la Sardegna è al quarto posto in Italia, con l’8,5% delle preferenze, seguita da altre due regioni anche di mare ovvero Liguria e Sicilia, che raccolgono il 7,1% e il 6,5% dell’interesse totale. Emerge da uno studio di LuxuryEstate.com, partner di Immobiliare.it. È comunque la Toscana la regione preferita dagli stranieri, con il 20% circa delle ricerche complessive, seguita dalla Lombardia, che supera di poco il 17%, e dal Lazio, anch'esso con percentuali a due cifre ma ben distaccato dalla prime due, all’11,5%.

La situazione

Distanziata da Sardegna e Liguria, ma di poco dalla Sicilia, al settimo posto si piazza il Veneto (6,3%), seguito da Campania, ottava al 5,2%, e Piemonte, nono e fermo al 4%. Chiude la top 10 il Trentino-Alto Adige, che è la meta prediletta dal 3,5% di chi cerca abitazioni di lusso dall'estero. Guardando alla provenienza delle ricerche, la Germania è il Paese da cui giunge la gran parte dell'interesse di lusso verso l'Italia. È così in 8 delle 10 regioni citate nella precedente classifica, con il Trentino-Alto Adige a emergere su tutte le altre: qui, oltre il 50% della richiesta totale proviene dalla Germania. Si raggiungono percentuali rilevanti, superiori al 20%, anche in Sardegna (28%), Liguria (27%) e Toscana (23%).

Prezzi

Per l’Istat, nel quarto trimestre 2024, l’indice dei prezzi registra tassi positivi in tutta Italia. La crescita è sostenuta nel Nord-Est e nel Sud e Isole (+4,9% e +5,1%) e più contenuta nel Nord-Ovest (+4,3%) e nel Centro (+3,8%). Per tutte le città si registrano tassi di crescita dei prezzi delle abitazioni positivi.

