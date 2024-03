Costa Smeralda regina degli affitti 

Ancora lontano dal miliardo e mezzo di fatturato alberghiero ma i circa cinquecentomila euro dell'ospitalità extra alberghiera sono destinati a crescere. Non solo perché contando i posti letto, la ricettività di case, b&b e alloggi è al primo posto in Sardegna (160mila contro 120mila degli alberghi) ma anche perché la tendenza di questo mercato va verso l'aumento delle fasce più alte, tra ville e abitazioni di lusso, pronte a competere con gli hotel. A conferma del trend, un’analisi condotta dal Centro Studio del Consorzio universitario UniOlbia che (sulla base dei dati della piattaforma AirDNA) ha stilato una classifica sui ricavi medi delle strutture extra alberghiere nel 2023, rilevando che la Gallura traina il mercato sardo degli affitti a breve termine.

Il traino Gallura

In testa alla top ten, le destinazioni non solo quasi (totalmente) a vocazione turistica ma quelle che ospitano residenze esclusive. Ai primi posti, Arzachena, compresa la Costa Smeralda, in cui i ricavi medi per struttura ammontano a 59mila euro, e San Teodoro, inclusa Puntaldia, con 49mila euro, con alloggi da mille e una notte e tariffe giornaliere alle stelle che fanno lievitare il fatturato medio. «La tendenza nella ricettività extra alberghiera è quella delle prenotazioni nelle strutture di standard elevato: i turisti preferiscono case e alloggi agli alberghi per una questione di privacy e non per una questione di costi», dice, commentando i dati, il presidente di Extra, Maurizio Battelli, associazione nata nel 2017 per promuovere e professionalizzare il settore extra alberghiero. Entrano nella lista, anche, Pula, Costa Rei e Villasimius, tutte con ricavi medi intorno ai 35mila euro, quasi a parità con Olbia e Stintino, superate (di poco) da Palau, Golfo Aranci e Loiri Porto San Paolo. Staccate, tra le principali località analizzate, Cagliari, La Maddalena e Alghero.

Prenotazioni in ritardo

Classifica a parte, continua Battelli, «il dato rilevante è la crescita del mercato, da nord a sud dell'isola, che nella stagione 2023 è cresciuto del 22 per cento». Si incrociano le dita per il 2024 che, aggiunge, «in questa prima parte dell'anno ha registrato un andamento più lento rispetto allo stesso periodo del 2023, complice anche l'aumento dei prezzi (che ha fatto lievitare i fatturati)». Cominciano ad arrivare ora le prime prenotazioni, «in ritardo di almeno tre settimane rispetto allo scorso anno: luglio è prenotato per il 45 per cento e poco meno agosto». Di settembre e ottobre non se ne parla ancora, le festività pasquali sono troppo basse e i voli della Summer 2024 non sono decollati. «I primi alloggi prenotati sono per il ponte del 25 aprile, soprattutto nelle città, con Cagliari in testa che, però, non sarà occupata fino ai festeggiamenti per il patrono Sant'Efisio, il primo maggio», continua Battelli.

Come per gli alberghi, sull'occupabilità delle strutture ricettive impatta la penuria dei collegamenti con l'isola. Con la differenza che, conclude Battelli, «se i voli venissero potenziati, le case sarebbero più facili da aprire rispetto agli alberghi che, per una questione di costi e di personale, riservano le stanze solo se hanno la certezza di una piena occupabilità».

La concorrenza

Secondo lo studio di UniOlbia, la Sardegna è, però, ancora distante dai numeri delle altre rinomate località turistiche italiane: nel 2023, Capri, prima nel panorama nazionale, ha un ricavo medio di quasi 98mila euro, Portofino di circa 87mila e Forte dei Marmi di 77mila. Arzachena, però, supera Venezia e Roma di circa seimila euro e si piazza al quarto posto.

