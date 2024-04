Costa Smeralda, primi Lucky-Pons  

Porto Cervo. Il maestrale non ha rovinato la partenza della prima, soleggiata giornata di gare del 7º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda. Dopo i doppi passaggi sulle speciali San Pasquale e Luogosanto, al comando ci sono gli inossidabili Lucky-Pons su Lancia Delta (in 36’20”1), che hanno vinto anche la seconda speciale e hanno 13”3 di vantaggio sui vincitori dell’edizione 2023, Musti-Benenti (Porsche Carrera Rs, a 13”3), condizionati dai 10” di penalità per un ritardo al controllo orario. Terzi Nucera-Soriani (Porsche Carrera Rs, a 35”2), quarti i sardi Farris-Pirisinu (Porsche 911 Sc, a 54”). Pierangioli-Ravano, che avevano vinto la prima prova, out per guasto meccanico alla Ford Sierra Rs Csw.

La manifestazione organizzata da Aci Sassari si era aperta con il passaggio delle venti splendide vetture del raduno non competitivo Martini Rally Vintage. Poi, Miki Biasion e Francesco Cozzula, su Kimera 037 Evo, hanno spianato la strada ai 70 partenti del Rally Storico - Trofeo Martini, 2º round dell’Italiano Auto Storiche, seguiti dai circa trenta concorrenti del Rally Regolarità a media 50 e media 60.

Oggi le ultime sei prove, nuove e decisive: Lu Colbu (10,95 km, ore 9.55 e 13.05), Badesi (7,34 km, ore 10.45 e 13.55) e Figaruja (14,49 km, ore 11.35 e 14.15). Chi le interpreterà meglio, alle 16 salirà sul podio a Porto Cervo. Chiusura oggi anche per i circa trenta equipaggi della Regolarità, divisi in due categorie.

