La Costa Smeralda in Calabria? Per il Tribunale delle imprese di Catanzaro non si può e ogni violazione degli ordini dei giudici sarà sanzionata con una multa di 500 euro. Lo dice una sentenza depositata di recente, una decisione che chiude una causa civile (primo grado) tra la Servizi consortili Costa Smeralda Spa (il Consorzio Costa Smeralda) e la calabrese Residence Costa Smeralda Sas. Gli avvocati del Consorzio di Porto Cervo hanno vinto (quasi) su tutta la linea in un contenzioso nelle materie di tutela del marchio e concorrenza sleale. La società calabrese, stando agli atti, ha scelto le parole Costa Smeralda per una struttura ricettiva di una località nel litorale di un centro della provincia di Vibo Valentia. La dicitura è associata sui social e nella promozione online della, va detto splendida, località turistica calabrese. Il Consorzio Costa Smeralda ha portato il caso in tribunale, quello competente in materia e per territorio è Catanzaro (Sezione per le imprese).

«Non usate il marchio vip»

La sentenza accoglie la tesi dei legali del super consorzio sardo dei vip. I giudici hanno intimato alla società Residence Costa Smeralda Sas di ritirare e distruggere tutto il materiale pubblicitario che utilizza la combinazione di parole “Costa Smeralda”. Altro ordine del Tribunale di Catanzaro è quello di chiudere la pagina Facebook con la quale veniva pubblicizzata la struttura ricettiva vicina a Capo Vaticano. I giudici hanno anche disposto la revoca della registrazione del dominio “HotelClubCostaSmeralda”. Quindi la vittoria è stata sia sul piano dell’utilizzo materiale del marchio registrato, depliant e insegne, sia per quanto riguarda la diffusione via social. Non sono state accolte invece le richieste dei legali del Consorzio Costa Smeralda per quanto riguarda il risarcimento dei presunti danni subiti dalla società sarda. In ogni caso, qualsiasi violazione del contenuto della sentenza dei giudici di Catanzaro sarà punita con ulteriori sanzioni. La sentenza, al netto delle impugnazioni, è esecutiva. La causa è durata qualche anno. La combinazione delle parole “Costa Smeralda” è un marchio depositato e non è la prima volta che l’utilizzo del nome di una delle località più famose del mondo è al centro di contese legali.

La guerra con gli spagnoli

Il Consorzio Costa Smeralda qualche anno fa aveva diffidato (atto ancora valido) un colosso turistico spagnolo di Ibiza: «Il nostro è un marchio registrato, non potete usarlo». Il nome Costa Smeralda era stato usato per un esclusivo club di Poltu Quatu. Un ristorante cabaret extralusso che provocò la reazione dei legali del super condominio dei vip: «Il marchio Costa Smeralda rappresenta uno dei beni capitali del Consorzio e, come tale, viene difeso. Il marchio e il logo sono registrati. Il Consorzio persegue con ogni mezzo gli illeciti». Una situazione simile a quella calabrese, con la differenza che per la Costa Smeralda di Vibo Valentia sono intervenuti i giudici.

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