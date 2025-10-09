Costa Smeralda, il libro nella sede Hymnos 

La storia della Costa Smeralda è unica, tanto affascinante quanto ricca di significato umano. Un progetto nato dal Principe Aga Khan per uno sviluppo responsabile, rispettando le persone e l'ambiente. Di questo e di altre storie affascinanti parla Fausto Farinelli nel suo libro “Costa Smeralda, il sogno del Principe Aga Khan attraverso il racconto di chi lo ha vissuto e ne custodisce l’eredità”. Lo presenterà domani nella sede della Fondazione Hymnos di Santu Lussurgiu alle 18.30. ( j. p. )

