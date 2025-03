Costa Smeralda, i grandi hotel restano chiusi 

Pochi alberghi aperti e prenotazioni con il contagocce, nella Gallura costiera le festività pasquali non sembrano promettere bene a meno della sorpresa che potrebbe riservare l'apertura della Summer 2025, decollata ieri dall'aeroporto di Olbia. Quest'anno, l'inaugurazione della stagione estiva è posticipata: quasi tutti i grandi hotel della Costa Smeralda, per Pasqua passano e rimandano l'apertura a metà maggio. Per gli operatori turistici della Gallura smeraldina, dice il presidente sezione Turismo di Confindustria Nord Sardegna, Paolo Pradelli, «c'è più di qualche fattore che fa slittare l’apertura: la presunta assenza del turismo russo e dell'est Europa per la coincidenza, dopo undici anni, della nostra Pasqua con quella ortodossa, la scarsa attrattività del ponte a cavallo del 25 aprile perché troppo a ridosso delle festività pasquali e, soprattutto per i turisti provenienti dal resto della Penisola con una capacità di spesa medio alta, un periodo non contemplato nella scelta delle ferie». A Olbia, compreso Porto Rotondo, invece, gli albergatori scommettono sulla Pasqua. «Prima vero banco di prova della stagione estiva alle porte», dice il presidente di Albergatori Olbia, Fabio Fiori: «Cominciano ad arrivare le prime prenotazioni, dopo cinque mesi di letargo e reduci da un marzo tra i meno movimentati degli ultimi anni». Se vinceranno la scommessa, conclude il rappresentante degli albergatori olbiesi, «possiamo capirlo solo tra qualche giorno, quando la Sardegna collega la spina con il resto d'Italia e con l'Europa».

