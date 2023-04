“Costa Smeralda”, appuntamento Storico 

Come ai tempi d’oro, ieri il 6º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda è stato presentato nella Terrazza Martini di Milano. La gara organizzata dall’Aci Sassari, che si svolgerà a Porto Cervo il 15-16 aprile, sarà valida per l’Italiano Rally Auto Storiche e il Trofeo A112. In programma anche la Regolarità a Media, round d’apertura del Tricolore e dell’Europeo Fia Trophy Historic Regularity, e la Regolarità Sport, data del Trofeo Tre Regioni. Previsti 110 km crono e 450 totali, coi doppi passaggi sulle speciali San Pasquale (13,64 km) e Aglientu (17,95) di sabato e Lo Sfossato (11,80) e Calangianus (11,97) da ripetere due volte la domenica. Il Martini Rally Vintage, non competitiva dedicata alle auto in livrea Martini, seguirà un evocativo percorso differenziato.

“Il Marchese di Suni, ai tempi presidente di Aci Sassari, fece il miracolo di creare dal nulla questo evento e sono particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto con tenacia dall’attuale presidente Giulio Pes. Grazie alla Regione e a tutti i partner. Il mio augurio è che si possa tornare ai livelli degli anni ‘80”, ha detto il presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani.

«L’obiettivo è dare valore alle manifestazioni che, come questa, hanno fatto la storia dell’automobilismo», ha aggiunto Giulio Pes, ringraziando Regione, partner e comuni coinvolti. «Gli eventi sportivi valorizzano la Sardegna e, da Assessore Regionale al Turismo, do agli organizzatori e ai territori la possibilità di programmare poiché in cambio abbiamo indotto, promozione e visibilità», ha concluso Gianni Chessa.