“Costa Smeralda” ancora più Storico 

Porto Cervo. Tanti grandi nomi, tra cui quelli del presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani, e i leggendari Lucky-Pons, nella lista dei 120 iscritti al 7º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, che si correrà tra oggi e domani sugli asfalti della Gallura con partenza (alle 13 di oggi) e arrivo (alle 16 di domani) al Molo Vecchio di Porto Cervo.

La manifestazione organizzata dall’Ac Sassari prevederà tre gare in una e avrà come apripista il grande Miki Biasion su Kimera 037 Evo. Al via del Rally Storico-Trofeo Martini, 2º round dell’Italiano Ciras, ci saranno 70 vetture, tra cui le 12 a A112 Abarth dell’omonimo trofeo. Altre 30 si cimenteranno nel nuovo Rally di Regolarità a Media, 12 nella categoria “60” e altre 18 nella categoria “50”. Non mancherà il Martini Rally Vintage, raduno non competitivo riservato a 20 auto in livrea Martini. Tra i protagonisti del rally, il vincitore della scorsa edizione, nonché campione italiano in carica, Matteo Musti (Porsche 911 Rs), Lucky-Pons, i sardi Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu (Porsche 911 Sc).

Il programma

Alle 13 si accenderanno i motori per il passaggio in pedana prima di fare rotta verso le due speciali della prima giornata, da ripetere due volte. Si tratterà della San Pasquale (13,64 km, ore 13.50 e 16.10) e della Luogosanto (14,80 km, ore 14.30 e 16.50), inframezzate dal riordino di Aglientu e da quello serale di Olbia, novità del 2024, prima del ritorno a Porto a Porto Cervo.

Domani, invece, i concorrenti si cimenteranno nei doppi passaggi sulle nuove prove di Lu Colbu (10,95 km, ore 9.55 e 13.05), Badesi (7,34 km, ore 10.45 e 13.55) e Figaruja (14,49 km, ore 11.35 e 14.15).

