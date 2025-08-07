Costa Rei vuole una lista alle comunali 

L’appello è stato lanciato direttamente sulla pagina ufficiale del Comitato dei cittadini di Costa Rei: cercasi persone serie, preparate e altruiste da candidare per le elezioni amministrative della prossima primavera a Muravera. Motivo? «Provare a recuperare dall’assoluto degrado questo territorio». Parole forti, scritte e ribadite dal presidente del comitato Luciano Zerbi: «Stiamo pensando – spiega – di presentare una lista alle prossime elezioni comunali. Sappiamo bene che vincere è complicatissimo ma vogliamo dare un segnale. Cinque anni fa abbiamo lasciato liberi i nostri elettori, stavolta sarà diverso».

Attacchi senza remore

Zerbi da oltre un anno ormai attacca senza remore l’operato dell’amministrazione comunale. Critiche così forti «che quest’anno – spiega – non convoco neppure l’assemblea del comitato perché altrimenti, siccome mi conosco, con le parole che pronuncerei sarei da denuncia». Secondo Zerbi, insomma, l’amministrazione comunale di questi ultimi cinque anni per quanto riguarda la gestione di Costa Rei sarebbe la peggiore da lui conosciuta: versione, ovviamente, del tutto respinta dalla maggioranza che ha messo in campo alcuni milioni di euro per una serie di progetti in fase di realizzazione.

Ma neanche l’opposizione starebbe operando bene. «Troppo blanda», giura Zerbi: «Ogni tanto provo a domandarmi se sia stato fatto qualcosa di buono e di utile. Non mi viene in mente nulla. Ma la cosa che più mi dispiace è la totale assenza di dialogo, il Comune non risponde più ad alcuna nostra richiesta».

Le problematiche

Le problematiche sono le stesse di sempre: parcheggi per disabili, passerelle, illuminazione, gestione dei rifiuti, videosorveglianza, pulizia e decoro. «Ma potrei fare – aggiunge il presidente del Comitato – un elenco infinito di cose che non vanno. Faccio solo un esempio: nel 2023 un incendio ha danneggiato il campeggio Le Dune e le aree circostanti. A distanza di due anni nulla è stato fatto per ripristinare queste aree e per rimettere la segnaletica».

E dunque «non ci resta che provare, democraticamente, a presentarci alle elezioni. Non io, che sono vecchio e non è nella mia indole. Da giovane ebbi l’opportunità di una candidatura in Parlamento e rifiutai. Coordinerò il gruppo che si formerà. Abbiamo già ricevuto delle proposte da persone serie e qualificate. Se poi proprio non dovessimo raggiungere i numeri allora cercheremo un accordo con un’altra lista».

Il sindaco

Da parte del sindaco Salvatore Piu «auguri a tutti quelli che si vogliono mettere a disposizione della comunità. Zerbi? Se vuole sconvolgere il mondo non parte da un buon presupposto».

