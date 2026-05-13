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Muravera
14 maggio 2026 alle 00:10

Costa Rei: un progetto per rifare i marciapiedi 

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Via libera al progetto per il rifacimento dei marciapiedi di Costa Rei che, ormai da tempo, “versano in uno stato di degrado generalizzato, caratterizzato da superfici disconnesse, avvallamenti e diffusi dissesti strutturali”. I lavori, per un importo di 120mila euro (fondi comunali), riguardano in particolare via Ichnusa e via Colombo. L’obiettivo, come viene riportato nella delibera della Giunta comunale di Muravera è quello di “accrescere il comfort e la sicurezza del transito dei pedoni iniziando dalla sistemazione della pavimentazione, della manutenzione dei dissuasori in metallo dislocati lungo la via Ichnusa nei tratti più pericolosi per i pedoni e dalla sistemazione dei cigli dei marciapiedi nei punti più critici degli attraversamenti carrabili”.

È prevista anche la realizzazione di ulteriori marciapiedi “al fine di garantire la continuità e il collegamento tra i percorsi pedonali esistenti”. Nelle scorse settimane sempre a Costa Rei è stata riasfaltata gran parte della via Ichnusa, la strada principale della località turistica di Muravera. Resta da completare, fra le altre cose, la pista ciclabile e pedonale che collega Costa Rei con Piscina Rei (ingresso nord). (g. a.)

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