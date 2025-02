Costa Rei, un milione di euro per la rete idrica della borgata 

L’estate 2025 a Costa Rei potrebbe essere la prima senza tubi dell’acqua rotti o cali di pressione. Questo grazie ad un intervento di Abbanoa che sta sostituendo i tubi in plastica con i nuovi in ghisa. Il cantiere da un milione riguarda tre chilometri di condotte nelle vie delle Ginestre, dei Tulipani, degli Asfodeli, delle Mimose, Colombo, della Risacca, Caboto, Monte Nai, Doria Alta, Corallo e Ichnusa. Il progetto prevede anche nuove reti in via Ichnusa e in via della Murena.

Abbanoa spiega inoltre che gli interventi hanno l’obiettivo di mettere in ordine il servizio idrico di Costa Rei: «Si tratta - si chiarisce - di un sistema complesso che serve villette in riva al mare e case in cima alle colline con una differenza d’altitudine di circa 150 metri. Le fonti di approvvigionamento sono il campo pozzi di Feraxi che rifornisce il serbatoio di Capo Ferrato, e il campo pozzi di San Priamo che alimenta il serbatoio di Monte Nai che a sua volta rifornisce il serbatoio alto. La rete di distribuzione è suddivisa in tre distretti legati a ognuno dei serbatoi, è così possibile gestire portate e pressioni in tutta le zone». Abbanoa aggiunge che «in passato la realizzazione di villaggi e lottizzazioni non aveva mai fatto il conto con l’adeguamento della rete idrica: si eseguivano collegamenti alle tubature esistenti quasi sempre in materiali plastici che si sono rivelati del tutto inadeguati».

