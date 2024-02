Costa Rei, spiaggia pulita dai volontari 

Si sono armati di sacchetti e pinze e a Costa Rei hanno ripulito la zona di Tziu Franciscu a ridosso della spiaggia, quella devastata dall’incendio dello scorso agosto. La giornata di pulizia dei volontari – la seconda dell’anno – è stata organizzata da Silvia Spano, la giovane ambientalista di Castiadas che da anni (da sola) raccoglie i rifiuti abbandonati.

«Questa volta eravamo in pochi – ha spiegato Spano – e allora ci siamo impegnati ancora di più. Non è stato facile raccogliere tutto quello che era rimasto dopo il passaggio delle fiamme, mi riferisco in particolare ai pezzi di vetro squagliati. Con molta pazienza abbiamo riempito un intero camioncino».

Tantissime le bottiglie di vetro in frantumi che sono state recuperate, e poi ferro e lattine. I rifiuti - grazie alla collaborazione degli ecocentri di Castiadas e Costa Rei – sono stati conferiti in discarica solo dopo essere stati scrupolosamente differenziati. (g. a.)

