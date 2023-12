Costa Rei si fa bella per l’estate 

Venti parcheggi (più altri tre per disabili), panchine, scivoli e altalene per bambini, luce e tanto verde: sarà così già a partire da quest’anno – forse entro l’estate – la piazza della chiesetta di Nostra Signora di Bonaria, all’ingresso nord di Costa Rei. Non solo: dalla zona della stessa chiesetta (o poco più avanti) sino a Piscina Rei sarà rifatta la pista ciclabile e pedonale, da tempo in condizioni fatiscenti e senza più le minime condizioni di sicurezza.

Il via libera al progetto esecutivo da 254mila euro è arrivato nei giorni scorsi, dopo un iter di qualche mese. I soldi arrivano dall’imposta di soggiorno, alla voce “ristori” da parte dello Stato per il periodo Covid. Imposta di soggiorno che quest’anno ha sfiorato il milione di euro.

Le opere previste

«Abbiamo detto sin dall’inizio – ha ribadito il sindaco di Muravera Salvatore Piu – che su Costa Rei saremo intervenuti in maniera decisa. Bene, questi sono i fatti. Costa Rei è un gioiello che deve tornare a risplendere».

Il primo intervento riguarderà la pista ciclabile “che versa – viene riportato nella relazione – in una situazione di grave rischio per l'incolumità dei numerosi fruitori o degli automobilisti” a causa di una staccionata malridotta. Staccionata che sarà sostituita con delle barriere di plastica posizionate a distanza di circa due metri l’una dall’altra.

Subito dopo via alla riqualificazione della piazzetta con un occhio particolare alla cura del verde attraverso il riordino della vegetazione e la messa a dimora di nuove piante.

Servizi e turismo

«Stiamo intervenendo sempre nell’ottica di migliorare i servizi e rilanciare il turismo a Costa Rei», evidenzia l’assessore al Turismo Matteo Plaisant: «La piazza della chiesa di Bonaria è uno snodo centrale dove durante la stagione estiva è presente, fra l’altro, la guardia medica turistica e l’infopoint».

Sempre su Costa Rei l’amministrazione comunale ha assicurato che investirà buona parte degli introiti della tassa di soggiorno.

Reazioni positive

Da parte del comitato dei cittadini di Costa Rei c’è apprezzamento per le intenzioni del Comune ma anche prudenza «perché – è la posizione del presidente Luciano Zerbi – contano i fatti: aspettiamo dunque di vedere se ciò che è stato detto verrà realizzato». Tra le richieste del comitato c’è anche quella di una sede. Sede che – come è emerso nell’ultimo incontro tra comitato a amministratori ai primi di dicembre – potrebbe essere messa a disposizione nei prossimi mesi sempre nei locali comunali della piazza della chiesa di Bonaria.

