Costa Rei si fa bella con l’imposta di soggiorno 

Basta con i piccoli rattoppi lungo via Ichnusa, la strada principale di Costa Rei. Entro questa estate, grazie agli introiti dell'imposta di soggiorno, sarà riasfaltata (quasi) per intero. Un intervento che non si vedeva da decenni e che dovrebbe restituire alla rinomata meta turistica di Muravera un po’ di quel decoro che stava venendo a mancare. Il progetto approvato dalla Giunta comunale prevede il nuovo asfalto in due tratti della lunghissima via Ichnusa e di via Colombo e la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato (altri due sono in programma più avanti, non appena saranno reperite ulteriori risorse). Si partirà dall’ingresso sud di Costa Rei (in corrispondenza di via delle Ginestre) per poi proseguire sino a Monte Nai in direzione del numero civico 103 di via Ichnusa. Resta fuori dal progetto un breve tratto compreso fra il secondo incrocio con via Colombo e via degli Oleandri ma solo perché sarà riasfaltato attraverso l’intervento di messa in sicurezza del rio Prumareddu (per la raccolta delle acque meteoriche).

L’attraversamento

Il passaggio pedonale rialzato sarà posizionato in prossimità del primo incrocio di viale Colombo mentre gli altri due (da fare in seguito) sono previsti vicino al parcheggio di piazza Italia e in prossimità di via della Rose. La somma a disposizione è di 273mila euro, il tratto da asfaltare è di oltre due chilometri e la durata stimata dei lavori è di 35 giorni. «L’obiettivo - spiega Federico Lai, assessore ai Lavori Pubblici - è far sì che i lavori siano terminati già per questa stagione estiva. Non posso dare garanzia assolute ma tutti gli sforzi vanno in questa direzione». Inoltre «ci auguriamo di realizzare tutte e tre gli attraversamenti pedonali rialzati con l’eventuale ribasso d’asta»

Gli interventi

Altri 254mila euro invece, anche questi provenienti dall’imposta di soggiorno, sono già stati messi a correre per il rifacimento della pista ciclabile (collega l’ingresso nord di Costa Rei con Piscina Rei) e della piazza di Nostra Signora di Bonaria. Qui - i lavori sono in corso - alla fine ci sarà un arredo urbano elegante, piante, fiori e tanto verde, aree gioco e un percorso pedonale di collegamento tra la chiesa e via Ichnusa. «Fra le altre cose - aggiunge Fabio Piras, assessore alla Viabilità e sin dall’inizio impegnato nella risoluzione dei problemi delle borgate - ci sarà anche un nuovo impianto di illuminazione e delle aree per la sosta con un occhio di riguardo alle persone con disabilità».

La soddistazione

Nel complesso, insomma, oltre la metà dell’introiti di un anno dell’imposta di soggiorno (stimata in un milione di euro), è stata reinvestita su Costa Rei. «Lo abbiamo detto sin dall’inizio che su Costa Rei avevamo intenzione di intervenire in maniera decisa - ribadisce il sindaco di Muravera Salvatore Piu - Bene, questi sono i fatti. Costa Rei è un gioiello che deve tornare a risplendere».

