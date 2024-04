«Costa Rei, sarà l’estate della svolta»  

Mercatini ogni sera in via Colombo, bus-navette per gli ospiti dei villaggi, festival enogastronomici, una sorta di riproposizione della sagra degli agrumi e un occhio particolare al decoro. La stanno disegnando così Costa Rei i venti soci del centro commerciale naturale («Ma contiamo di arrivare a cinquanta») in collaborazione con il Comune di Muravera.

Al lavoro

«Ci siamo costituiti lo scorso anno – sottolinea Renato Orgiana, il presidente del Ccn – ma siamo pienamente operativi da pochi mesi. L’obiettivo è quello di rendere Costa Rei viva e attraente almeno otto mesi l’anno partendo dal mese di aprile». I segnali sono buoni: da Pasqua ad oggi le spiagge – complice una temperatura gradevole – sono frequentate e i ristoranti pieni. «Nel frattempo – ha aggiunto Orgiana – abbiamo organizzato un primo evento per domenica 7 aprile, il raduno delle auto e moto d’epoca».

Diversi gli appuntamenti già in agenda grazie al lavoro del manager Tony Porseo (47 anni, originario di Calasetta) cui è stato affidato l’incarico, appunto, di portare avanti la strategia del centro commerciale naturale. «L’altro grande appuntamento – ha spiegato Porseo – è per il fine settimana successivo alla Sagra degli Agrumi, e cioè il 4 e 5 maggio. I turisti potranno degustare cibi e pietanze a base d’arancia. Stiamo inoltre cercando di far arrivare qui le etnotraccas e creare una sorta di museo a cielo aperto. Contiamo di farlo già da quest’anno anche se i tempi sono stretti, in ogni caso ci organizzeremo al meglio per il 2025».

Le novità

La vera novità sarà quelle dei mercatini con il posizionamento delle casette in legno per gli stand. Fra loro, almeno una volta la settimana, anche la Coldiretti direttamente in Piazza Colombo con i prodotti a chilometro zero. Porseo, tra le altre cose, avrà il compito di stimolare le adesioni di tutti gli operatori turistici della costa («Ci saranno anche i villaggi e i resort») e partecipare ai bandi per ottenere i contributi regionali. «C’è tanto lavoro da fare – ha aggiunto – ma son certo che i risultati arriveranno. E questo grazie anche alla collaborazione del Comune di Muravera».

Sarà proprio il Comune nei prossimi giorni ad istituire il senso unico in via Colombo, nel cuore di Costa Rei. «In questo modo – ha chiarito Matteo Plaisant, assessore al Turismo – la strada per metà potrà essere occupata dai mercatini. Un segnale di vitalità per la sera anche perché diciamoci la verità, il turista sino ad oggi se voleva trovare strade animate era costretto a spostarsi a Villasimius».

Il Comune entro la fine di aprile in Aula consiliare formalizzerà il suo ingresso all’interno del centro commerciale naturale entrando a far parte del direttivo che è formato, al momento, dal presidente Renato Orgiana, dal vice Stefano Carta e dalla segretaria Cosima Pilia. Una collaborazione forte, insomma, per rivitalizzare il centro delle vacanze.