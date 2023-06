Costa Rei, quattro isole ecologiche 

Un’isola mobile sarà posizionata a Piscina Rei, un’altra a Monte Nai, la terza nei pressi dell’edicola di via Colombo, un’altra probabilmente all’ingresso sud di Costa Rei. «Sono le zone – aggiunge Piras – dove spesso vengono accumulati sacchi di immondizia. Il posizionamento potrebbe variare, proprio per questo sono mobili. Pensiamo anche, ad esempio, a Colostrai e Feraxi. Saranno attive 24 ore su 24 e videosorvegliate».

Quattro isole ecologiche mobili a Costa Rei (con in più telecamere e sanzioni salate agli incivili, da 200 e 500 euro) per vincere la battaglia contro il sacchetto selvaggio. Isole riservate ai turisti e ai muraveresi «ma non – mette in evidenza l’assessore all’ambiente Fabio Piras - a chi risiede nei Comuni vicini, persone che molte volte in passato sono state trovate nel nostro ecocentro. Saranno respinte e invitate a conferire nel loro Comune».

La mappa

Isole ecologiche ed ecocentri (sono due quelli fissi, uno a Muravera e l’altro a Costa Rei) riservati, appunto, a residenti e turisti: «Per conferire basterà inserire la propria tessera sanitaria – spiega Fabio Fusari della Cosir, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto dei rifiuti –Assieme al Comune stiamo valutando quali tipi di materiale verranno raccolti nelle strutture mobili».

Il sindaco

Per il sindaco Salvatore Piu la battaglia contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti è da vincere a tutti i costi: «Stiamo puntando anche sull’informazione dei cittadini e dei turisti – spiega il primo cittadino – stampando e distribuendo i calendari destinati, appunto, a loro. Si tratta di opuscoli che spiegano minuziosamente le regole della raccolta differenziata e che presto saranno distribuiti anche in inglese, francese e tedesco». Allo stesso tempo «si punta – dice ancora Piu - a fornire un servizio sempre più efficiente».

In Consiglio

Nei giorni scorsi il Consiglio comunale – con l’astensione dei consiglieri di minoranza – ha approvato il nuovo regolamento dei rifiuti. Tra le novità la stretta collaborazione con la Cosir nella lotta agli incivili attraverso il posizionamento di telecamere fisse a cura della ditta dei rifiuti. Da parte della consigliera di minoranza Francesca Mattana un invito al Comune «ad agire in modo tale che i maleducati non abbiamo più alcuna giustificazione. È necessario, ad esempio, svuotare regolarmente i cestini portacarte e punire i trasgressori con dure sanzioni».

Il calendario

Intanto da ieri sono entrate in vigore le nuove frequenze di raccolta previste dall’appalto. I calendari sono disponibili sul sito muravera.cosir.org. In tanti però non sono ancora al corrente delle modifiche e ieri centinaia di famiglie hanno portato fuori dalla porta il rifiuto sbagliato. Una campagna di informazione, insomma, non proprio impeccabile.

Informazioni più capillari sollecitate, fra gli altri, dal consigliere di minoranza Valerio Boi: «Pensiamo – ha detto – anche a tutte le persone che non hanno modi di accedere a Facebook».

