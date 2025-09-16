VaiOnline
Muravera.
17 settembre 2025 alle 00:23

Costa Rei, marciapiedi da rifare 

Una richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno per rifare i marciapiedi di Costa Rei dal momento che oramai «versano in uno stato di degrado generalizzato, caratterizzato da superfici disconnesse, avvallamenti e diffusi dissesti strutturali». Lo ha chiarito l’amministrazione comunale di Muravera che punta ad ottenere sino a due milioni e mezzo di euro per tre diverse tipologie di interventi.

Oltre ai marciapiedi di Costa Rei («Si rileva inoltre – viene messo in evidenza nella delibera della Giunta - l’assenza di scivoli e rampe conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità, condizioni che compromettono la sicurezza del transito pedonale e ostacolano in particolare la mobilità di persone anziane, bambini e soggetti con disabilità»), si punta a ristrutturare il municipio: realizzato agli inizi degli anni Ottanta «presenta rilevanti carenze sotto il profilo dell’efficienza energetica. Carenze che compromettono le condizioni di comfort interno e determinano elevati costi di gestione».

Il terzo e ultimo intervento in programma riguarda via Ogliastra (centro di Muravera), strada in parte ancora sterrata: una condizione che mette a rischio la sicurezza della circolazione soprattutto durate il periodo delle piogge. (g. a.)

