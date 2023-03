Costa Rei, la tassa di soggiorno per il lungomare 

Un lungomare a Costa Rei con i soldi dell’imposta di soggiorno. La proposta (assieme ad altre proposte) arriva dalla minoranza “Officina Murera”. «Pensiamo - sottolinea il gruppo guidato da Valerio Boi - a un lungomare pedonale in prossimità dell’arenile compreso fra via delle Ginestre e della Marina. Un lavoro da proporre contestualmente alla realizzazione di una passerella in legno che da via delle Ginestre conduce allo Scoglio di Peppino». In particolare «il lungomare - aggiunge Boi - dovrà essere realizzato lungo la linea dell’attuale condotta fognaria».

Quanto alla dimensione e alla lunghezza «potranno essere perfezionate dopo il completamento degli espropri della condotta fognaria, l’acquisizione di alcune aree da parte del Comune e dopo altre forme da concordare con i privati coinvolti». Un intervento del genere «sarebbe - conclude - una buona occasione di compensazione per la borgata di Costa Rei, la maggiore apportatrice dei fondi dell’imposta di soggiorno». Per “Officina” si tratta di un altro contributo «dal momento che noi ci siamo sempre contraddistinti parlando di programmazione e di visione in prospettiva».

Per il sindaco Salvatore Piu «il lungomare a Costa Rei è tanto bello e auspicabile quanto complicato da realizzare. Le difficoltà ci sarebbero soprattutto con gli espropri».

