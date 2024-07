Costa Rei, la chiesa di Bonaria ospita la festa di “Avvenire” 

“Avvenire”, il principale giornale cattolico italiano, per la sua prima festa in Sardegna ha scelto Costa Rei. Al centro della festa, in programma il 12 luglio alle 21.30 nella chiesetta di Nostra Signora di Bonaria, ci sono i giovani e la mobilità internazionale, quanto cioè lo spostamento dei ragazzi da un Paese all’altro possa influire sulle economie degli stessi Paesi. L’Italia al di fuori dei confini nazionali - come riporta Avvenire - è costituita da circa sei milioni di cittadini con un +91 per cento rispetto al 2006. Quasi la metà degli italiani all’estero sono originari del Meridione e - anno dopo anno - l’età media è sempre più bassa (il 21,7 per cento, ad esempio, ha tra i 18 e i 34 anni). Un tema che riguarda in maniera particolare la Sardegna e i suoi giovani, molto spesso costretti a lasciare l’Isola per inseguire i loro sogni. L’incontro sarà moderato dal direttore di Avvenire Marco Girardo. Interverranno, fra gli altri, Rosario Aitala, primo vice presidente e giudice della Corte penale Internazionale, l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi, il giornalista e inviato di Avvenire Nello Scavo e Andrea Benigni, amministratore delegato del gruppo Eca Italia. (g. a.)

