Costa Rei, incendio vicino al resort Turisti portati in salvo sui gommoni 

Non bastava il devastante incendio nella notte nelle campagne del Sarrabus tra San Priamo, Feraxi e Porto Corallo. Ieri pomeriggio le fiamme si sono spinte verso il mare, arrivando a un metro dell’Eos Village di Piscina Rei, con 300 persone all’interno: «È stato un attimo – racconta Stefano Carta, titolare col padre Antonello della struttura sul mare – c’era tanta disperazione ma anche la volontà di fare qualcosa, di ribellarci alle fiamme: abbiamo mobilitato l’intero staff, tutto il personale che si è piazzato a ridosso della recinzione riuscendo ad evitare l’ingresso del fuoco. A tarda sera c’era ancora il Canadair che riversava sulla cenere tonnellate d’acqua del mare. Un apparato dell’anticendio straordinario. A noi interessava solo mettere in salvo gli ospiti, li abbiamo convinti a trovare rifugio sulla spiaggia, abbiamo ottenuto la collaborazione di diversi operatori turistici che ci hanno messo a disposizione i loro gommoni con i quali abbiamo trasferito altrove i turisti apparsi più fragili e preoccupati. Li abbiamo portati in alcuni chioschi vicini e all’Escargot di Costa Rei. A tarda sera, li abbiamo riaccompagnati nel villaggio. Tanta paura, per fortuna nessun ferito. Di certo, in un attimo abbiamo rischiato tantissimo. Ringraziamo quanti hanno collaborato con noi, a cominciare dai vigili del fuoco, contro questa battaglia alle fiamme spaventose, arrivate dalla collina. Come era accaduto anche sei anni fa».

Costa Rei

Il fuoco non ha invece risparmiato il vicino campeggio “Le Dune”, chiuso da due anni, danneggiando anche il maneggio e qualche altra struttura turistica.

Nella notte tra sabato e domenica nel mirino degli incendiari le zone interne. Il fuoco ha divorato eucaliptus, canneti, macchia mediterranea. Danneggiate aziende agricole. I sindaci di Muravera Salvatore Piu e di San Vito Marco Siddi sono pronti a convocare le loro Giunte municipali per proclamare fin da questa mattina lo stato di calamità. Danni anche nelle vicinanze a ridosso di Porto Corallo. «Per fortuna, le fiamme – ha spiegato il sindaco Sandro Porcu – sono state fermate prima di raggiungere alcune strutture turistiche».

A Mardexiu

Ieri mattina, il viaggio tra la cenere di questi luoghi del Sarrabus tra i terreni che ancora fumavano e i vigili del fuoco, volontari e forestali impegnati a bonificare il territorio. Con il vento che faceva paura e l’aria intrisa di odore acre e cenere.

La zona colpita? Quella di Mardexiu, fra gli eucaliptus frangivento divorati dal fuoco della notte, piantati per proteggere gli agrumeti dal vento: hanno invece preso fuoco provocando danni pesanti fra gli aranceti che, seppure non attraversati dalle fiamme, hanno subito gravi danni a causa del calore sprigionato dal rogo.

San Priamo

Il fuoco sabato attorno alle 22 era partito da San Priamo, all'altezza del ponte Picocca, lungo l’Orientale: spinte dal vento hanno velocemente divorato il territorio, Feraxi compreso, in territorio di Muravera.

Il sindaco Salvatore Piu denuncia danni gravissimi sul territorio e a una decina di aziende. Le più colpite le aziende agrumicole La Zagara di Tullio Murgia e quella di Sandro Arba, più quelle zootecniche di Santa Suia e di Roberta Cireddu. In salvo gli animali, in cenere le scorte di magazzino. Territorio devastato in più parti e tantissima rabbia di chi abita nelle campagne. Evacuato nella notte per precauzione un agriturismo di Tonio Aloisio a Feraxi.

Oggi la Forestale farà le sue stime dei danni mentre il sindaco di Muravera Salvatore Piu ha annunciato che presenterà un esposto in Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA