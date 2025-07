Costa Rei, ecco la strada per lo shopping 

Senso unico in via Colombo – nel cuore di Costa Rei – per trasformarla (anche) nella via dello shopping e delle passeggiate serali. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale guidata da Salvatore Piu «dal momento che era stata prevista sin dall’inizio del mandato – viene riportato nel documento - una profonda revisione dei flussi veicolari, attraverso l’introduzione di misure di moderazione del traffico e di aumento di aree pedonali». Saranno dunque realizzate, proprio in via Colombo, «nuove aree di sosta e un grande spazio pubblico a misura d’uomo sicuro ed accogliente».

La svolta

La piccola rivoluzione prevede anche una corsia pedonale e ciclabile su un lato della carreggiata, nuovi stalli per la sosta delle auto (in particolare per i disabili) e dei motocicli, zone per il carico e lo scarico delle merci e due rallentatori di velocità.

«La via Colombo – spiega Matteo Plaisant, assessore al Turismo del Comune di Muravera – è quella dove si affacciano tante attività commerciali e dove, nella piazza con lo stesso nome, si svolgono i principali eventi estivi. La scelta di istituire il senso unico va dunque in questa direzione, e cioè creare un centro vivo soprattutto dopo una giornata al mare». Plaisant chiarisce che l’obiettivo, alla fine «è proprio quello di istituire la sera un’isola pedonale, anche se quest’anno probabilmente non si farà in tempo».

Il progetto

Difficile anche che il senso unico parta prima di settembre. «Per attivarlo – dice Federico Lai, assessore all’Urbanistica – si deve prima procedere alla bitumazione di tutte le vie centrali di Costa Rei. Il progetto da quasi trecentomila euro è pronto, gli stessi lavori sono già stati affidati però a mio avviso non partiranno prima della fine di agosto. Purtroppo di frequente spunta qualche piccolo contrattempo di carattere burocratico». In ogni caso «il senso unico contribuirà a rendere il centro di Costa Rei più vivibile ed elegante». Una volta istituito il senso unico sarà attivo tutto l’anno «con l’auspicio – aggiunge Fabio Piras, assessore alla Viabilità – di allungare sempre più la stagione turistica e dunque di vedere via Colombo animata anche in autunno e primavera».

Le reazioni

L’idea del senso unico piace al Centro commerciale naturale di Costa Rei, nato due anni fa e motore dell’animazione estiva: «Fu testato in via sperimentale una decina di anni fa – dice Lello Musiu, uno dei soci fondatori del centro commerciale – pensiamo che questa sia la giusta direzione per rilanciare sempre di più la borgata turistica». Nel frattempo le serate in Piazza Colombo – quelle organizzate appunto dal Centro commerciale con la collaborazione di Pro Loco e Comune – stanno richiamando ogni giorno centinaia di turisti.

