Costa Rei, ecco la farmacia 

Ci volevano due sorelle dottoresse di Caserta per aprire una farmacia a Costa Rei, la seconda di Muravera. Ida e Cristina Stabile – dopo essere entrate lo scorso anno nella graduatoria del concorso della Regione - garantiranno per la prima volta un servizio annuale. Sino alla scorsa estate, infatti, a Costa Rei operavano due punti farmaceutici stagionali.

Piazza Italia

Ubicata in Piazza Italia – di fianco all’ex farmacia della dottoressa Piredda – le farmaciste in questi primi giorni (hanno aperto lunedì 17) hanno già servito diversi clienti «ma soprattutto – spiega Cristina – in tanti si stanno avvicinando per conoscerci e farci gli auguri. Questo ci fa davvero molto piacere. Tutti ci accolgono con entusiasmo e ci dicono che siamo state coraggiose». Nessuna delle due si sarebbe aspettata di finire da Caserta a Costa Rei «anche perché non pensavamo di vincere il concorso, una volta avuta la notizia ci siamo dette che questa era una occasione da non lasciarci sfuggire».

Dalla Campania

Poco importa se non erano mai state nella rinomata località costiera di Muravera «però – chiariscono – conoscevamo la Sardegna e le sue bellezze. Ci siamo poi informate su Costa Rei, ci hanno detto che fuori stagione era un po’ smorta ma anche che ha delle potenzialità immense». Da qui la decisione di trasferirsi. «Abbiamo aperto noi d’inverno che arriviamo da Caserta – aggiunge Cristina - credo dunque lo possa fare anche qualcuno che è del posto per altre attività. Speriamo nel nostro piccolo di dare quello stimolo in più per far sì che questa meravigliosa località viva tutto l’anno». Ida e Cristina sottolineano che «la nostra non sarà solo una farmacia ma un vero e proprio presidio sanitario». Le farmaciste ringraziano «le nostre famiglie che ci hanno supportato e gli esperti che ci hanno seguito, Massimiliano Manca e Alessandro Porcu».