Costa Rei, ecco i parcheggi a pagamento 

Le strisce blu arrivano a Costa Rei. Da quest’anno – solo durante la stagione turistica – saranno attivati i parcheggi a pagamento vicino alla spiaggia e in alcune strade del centro. Le tariffe dovrebbero essere quelle stabilite tre anni fa dalla Giunta comunale: 10 euro ad auto per l’intera giornata, 6 per la mezza. Sette euro invece per le moto (4 la mezza giornata).

La mappa

Le aree interessate in prossimità delle spiagge sono via delle Ginestre, via della Ferula, la lottizzazione Rei Sole e – ma solo nel caso si risolva definitivamente il problema degli usi civici – il mega spiazzo sterrato a Piscina Rei. In alcune vie del centro di Costa Rei si pagherà invece un euro per la prima ora e due euro a partire dalla seconda. Quelle interessate sono via Ichnusa (parco comunale), via Colombo (lato destro fronte ristorante Su Nuraxi), via delle Tuie e poi ancora via Ichnusa fronte piazza mercato e fronte hotel Il Vascello.

La gestione

A gestire il servizio per quattro anni sarà la “Sis” di Corciano. La stessa società nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso per la selezione di ausiliari della sosta (candidature da presentare entro il 23 marzo). In base alle direttive della Giunta la società ha l’obbligo di corrispondere al Comune entro il 30 ottobre di ogni anno 116mila euro a titolo, appunto, di canone annuo. La stessa società è tenuta a corrispondere una percentuale sui maggiori introiti lordi incassati annualmente in base a una tabella predisposta dall’amministrazione comunale. La somma incassata dal Comune servirà «per la costruzione e gestione di parcheggi in superficie e per migliorare la mobilità urbana».

In paese

Sempre in base agli indirizzi della Giunta sono previste le strisce blu anche in alcune via del centro abitato di Muravera (con tariffe ridotte) ma non subito. «Stiamo ancora valutando – spiega il sindaco Salvatore Piu – e per il momento pensiamo di non includere il centro abitato». Quanto invece a Costa Rei «credo sia uno strumento molto importante per regolamentare la sosta nei periodi di grande afflusso. Contiamo di avere il via libera anche per la grande area di Piscina Rei visto che il parcheggio è a carattere stagionale».

Il Comitato

La decisione del Comune non dispiace al comitato dei cittadini di Costa Rei «a patto che – sottolinea Luciano Zerbi, presidente del comitato – in cambio ci siano dei servizi. Servizi che ci vengono promessi in continuazione mai dei quali, sino ad oggi, non c’è ombra. Staremo a vedere se adesso agli annunci seguiranno i fatti». D’accordo anche Giorgio Congiu, storico farmacista del paese: «I parcheggi a pagamento ci sono in tutte le località turistiche, perché non a Costa Rei? Anzi, si sarebbero dovuti attivare già da tempo. Con i soldi dei parcheggi occorre poi offrire dei servizi validi e tenere il territorio decoroso e pulito».

