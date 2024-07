Costa Rei, due tartarughe hanno depositato le uova 

Due nidi di Caretta caretta sulla spiaggia di Costa Rei quasi in contemporanea e ad appena duecento metri di distanza. È successo lunedì tra le 20.30 e mezzanotte lungo il tratto di spiaggia tra lo stabilimento Bagno Chaplin e il camping Capo Ferrato.

La prima tartaruga ha raggiunto la spiaggia al tramonto, mentre era ancora affollata. Due ospiti del campeggio se ne sono accorti e hanno allertato la direzione. Da qui la chiamata al corpo forestale che è subito intervenuto per mettere in sicurezza il nido. Sul posto sono arrivati anche i volontari della Guardie Ambientali di Villasimius e gli esperti dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara.

Poco dopo un giovanissimo volontario delle guardie ambientali, Damiano Cozzutto, ha notato un movimento a poca distanza dal primo nido. Era una seconda Caretta caretta, anche lei intenta a deporre le uova. E anche qui la messa in sicurezza del nido e il posizionamento dei cartelli indicativi. Entrambi i nidi si trovano a poca distanza dalla battigia: gli esperti del centro di recupero del Sinis in arrivo da Oristano potrebbero decidere di spostare le uova più verso l’interno per evitare che una mareggiata se le porti via.

Un doppio evento per Costa Rei, come sottolinea l’assessore all’ambiente di Muravera Fabio Piras: «Solo nell’ultima settimana sono state avvistate quattro Caretta caretta, due delle quali hanno deposto le uova. È un segnale inequivocabile di quanto le nostre spiagge anche dal punto di vista naturalistico siano una meraviglia». (g. a.)

