Costa Rei, dopo le piogge rimane terra nella carreggiata 

Terra in mezzo alle strade di Costa Rei senza che nessuno provveda a rimuoverla. Un pericolo per chiunque percorra la località turistica di Muravera, in particolare lungo la via Vespucci. A nulla, sino ad ora, sono servite le richieste dei (pochi) residenti e dei tanti villeggianti.

«Siamo stanchi – hanno ribadito in più di una occasione gli stessi residenti – di inoltrare la segnalazione agli uffici e di recarci direttamente in Comune. Ma cosa ci vuole per rimuovere quella terra?».

La terra arriva dalle colline circostanti quando piove. Invade le strade della parte alta di Costa Rei per poi scendere sino alla centralissima via Ichnusa. Solo per un caso fortuito sino ad ora non si sono registrati incidenti.

Il comitato dei cittadini di Costa Rei presieduto da Luciano Zerbi da anni porta avanti una battaglia per far sì che il Comune tenga nella massima considerazione Costa Rei. «Siamo sempre pronti – spiega Zerbi - a collaborare e suggerire soluzioni, purtroppo non ci ascoltano». Un esempio su tutti: «Un locale comunale – aggiunge Zerbi – da adibire a sede del comitato che ci era stato promesso ma mai concesso». Diversi, in ogni caso, i progetti del Comune per Costa Rei, a partire dalla riqualificazione della piazza della chiesetta e della pista ciclabile di Piscina Rei. Lavori che dovrebbero partire nel 2025. Nel frattempo però – e la situazione va avanti da alcuni mesi – non si riesce ad eliminare un po’ di terra dalle strade. Con un grosso rischio per chi transita in auto e, soprattutto, in moto. (g. a.)

