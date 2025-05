Costa Rei, dietrofront sul numero chiuso 

Il numero chiuso nelle spiagge di Costa Rei non ci sarà. Il chiarimento arriva dall’amministrazione comunale (quasi) al completo in quella che suona come una retromarcia rispetto all’annuncio fatto nei giorni scorsi dal sindaco Salvatore Piu. L’unica misura in programma - di difficile attuazione per il 2025 – è l’attivazione dei parcheggi a pagamento a ridosso delle spiagge di Piscina Rei e Le Ginestre: «Un piano parcheggi «per regolamentare le pressione antropica e migliorare i servizi».

La “crisi”

I malumori nella maggioranza in seguito all’annuncio del numero chiuso sono emersi sin da subito. Alcuni consiglieri e assessori si sono dissociati pubblicamente, quasi tutti in privato (tranne 2 o 3). Emblematica la presa di posizione del consigliere Michele Secci: «La Giunta e il Consiglio non hanno deliberato nessun atto per l’istituzione delle spiagge a numero chiuso. Le spiagge dovrebbero essere un bene accessibile a tutti».

Il vertice

Poco dopo c'è stato un vertice molto teso in municipio e la nota chiarificatrice. Quel che emerge però è una frattura tra il sindaco e gran parte della maggioranza. «Questo non si può negare – taglia corto Piu - l’unico commento che faccio è che si utilizzino i 12 mesi che mancano al termine della legislatura per lavorare sodo e portare risultati concreti». Per poi aggiungere che «senza dissenso non c’è democrazia». Quanto al numero chiuso non torna indietro sul principio: «Capisco – ribatte Piu – che per introdurlo occorra uno studio spiaggia per spiaggia e una serie di atti e capisco anche che in certi tratti di spiaggia non è fattibile. Su una cosa però non transigo: dobbiamo fare tutto il possibile per lasciare ai nostri figli quello che a noi hanno lasciato i nostri genitori. Sta venendo a mancare, purtroppo, la cultura della tutela e della protezione dell’ambiente».

Scoglio di Peppino

L’attenzione ora si sposta sullo Scoglio di Peppino, uno dei tratti più affollati di Costa Rei: «È invivibile – chiude Piu – ormai gli ombrelloni si possono piantare solo sullo scoglio. Confrontiamoci con Castiadas che gestisce i parcheggi per l’accesso e con gli enti competenti per attivare al più presto il numero chiuso e per far spostare lo stabilimento che occupa l’intero l’arenile».

Critica l’opposizione: «Siamo vittime di una maggioranza confusa – evidenziano Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula - spaccata al suo interno e priva di ogni minima visione per il bene del territorio. Si dimettano e lo facciano oggi stesso. Ne va del futuro del paese».

