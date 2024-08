Costa Rei, 371 firme per chiedere più decoro 

«Non restate indifferenti al degrado cui Costa Rei è abbandonata, continuate a firmare per dare un segnale e chiedere al Comune di intervenire»: è l’ultimo appello lanciato dal presidente del comitato dei cittadini di Costa Rei, Luciano Zerbi.

La raccolta firme cui far riferimento Zerbi ha preso il via lo scorso 8 agosto. «È ancora aperta», sottolinea il presidente del comitato: «Se ritenete giusto quello che stiamo chiedendo firmate la petizione. Tra pochi giorni terminerà la sempre più breve stagione turistica e poi tutto per mesi andrà nel dimenticatoio».

Almeno tre le richieste rivolte al sindaco e all’amministrazione comunale di Muravera: una maggiore attenzione al decoro urbano, servizi (in particolare passerelle a norma per disabili e anziani, docce e bagni pubblici) e telecamere mobili per monitorare chi abbandona i rifiuti ma anche come deterrente per ladri e male intenzionati.

Tra le altre richieste anche quella di posizionare degli avvisi circa la presenza di cinghiali con tanto di informativa su come comportarsi nel caso di un incontro con questi animali. A ieri le firme raggiunte online erano 371 ma andranno conteggiate anche quelle cartacee. (g. a.)

