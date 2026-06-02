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Trinità d’Agultu.
03 giugno 2026 alle 00:39

Costa Paradiso, è allarme inquinamento 

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Un intervento urgente della Regione per la eventuale “nomina di un commissario ad acta” nella gestione dei lavori dell’impianto di depurazione e per ogni “necessario provvedimento di tutela ambientale del territorio, ivi compresi, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione dei lavori, il ripristino dei luoghi e la demolizione delle opere abusive”. Sono le richieste rivolte alla giunta regionale del Comitato civico per la Tutela di Costa Paradiso sul cantiere di ampliamento, e adeguamento, di depuratore e rete fognaria del super condominio nel litorale di Trinità. Il Comitato ritiene che la situazione imponga una risposta immediata e dalla Provincia Nord Est Gallura e dall’assessorato all’Ambiente della Regione. Si parla di sversamenti a mare dei quali è a conoscenza anche l’amministrazione comunale. Agli inizi di aprile il sindaco Giampiero Carta ha ordinato la sospensione dei lavori. Il Comitato chiede chiarezza sul quadro complessivo delle autorizzazioni e sull’utilizzo di mezzi meccanici in una zona di grande pregio ambientale. Il problema a Costa Paradiso è il quadro confuso degli interventi in corso sui quali, effettivamente, è già intervenuta la Regione con un severo provvedimento.

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