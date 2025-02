Costa Masnaga spegne il sogno del San Salvatore  

San Salvatore s. 66

Costa Masnaga 71

Nuova Icom Selargius : D’Angelo 8, Mura 10, Berrad 18, Favre 18, Ceccarelli 11, Madeddu, Ingenito, Pinna 1, Valenti ne, Thiam ne, Lapa ne, Porcu. Allenatore Maslarinos

Clv-Limonta Costa Masnaga : Penz 21, Osazuwa 22, Gorini, Kaczmarczyk 6, Crowder 5, Cibinetto, N’Guessan 11, Bonomi 6, Motta, Serra ne. Allenatore Andreoli

Parziali : 16-22; 26-38; 42-55



Quaranta minuti coraggiosi non bastano alla Nuova Icom Selargius, superata al PalaVienna da Costa Masnaga (71-66 il risultato). Al cospetto della terza forza dell’A2 Femminile, le giallonere (prive di Thiam) hanno sempre inseguito nel punteggio, ma senza arrendersi. A fare la differenza in favore delle lombarde è stata la doppia-doppia della lunga Osazuwa, autentico fattore nel pitturato con 22 punti e 11 rimbalzi. Il resto l’ha fatto soprattutto Penz (21 con 3 triple), mentre in casa San Salvatore non sono stati sufficienti i 18 a testa di Favre e Berrad.

Il secondo stop consecutivo non provoca sconquassi in classifica: la Nuova Icom resta al momento ottava, sull’ultimo gradino utile per l’accesso ai playoff promozione.

La cronaca

Il primo periodo è tutto di Osazuwa, che infila subito 14 punti (col 100% al tiro) creando non pochi grattacapi alla difesa di casa. Il San Salvatore si tiene in scia con Ceccarelli e Favre, ma al 10’ deve inseguire sul 22-16. Berrad prova a caricarsi la squadra sulle spalle a caccia della rimonta, ma Costa Masnaga trova altre risorse da Penz, Crowder e Bonomi e chiude al 20’ sul +12.

L’intensità delle ospiti non cala nel secondo tempo, con Osazuwa che regala alle sue anche 15 lunghezze di vantaggio nonostante gli iniziali tentativi di rimonta selargini (Berrad ancora sugli scudi). Sembra finita, ma il cuore della Nuova Icom va oltre: con un ultimo periodo da ben 24 punti realizzati, il quintetto di Maslarinos risale la china fino al -3 a 15” dalla sirena. Nella fase più delicata, le lombarde riescono comunque a difendersi e a realizzare con Penz i due tiri liberi che danno la certezza del successo. ( ro.r. )

