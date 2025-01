Costa Masnaga ha un altro passo: la Sardegna Marmi deve cedere 

Virtus Cagliari 37

Basket C. Masnaga 62

Sardegna Marmi CA : Naczk 4, Peric, Trozzola 12, Pellegrini Bettoli 3, El Habbab 12, Valtcheva 4, Vargiu, Gallus, Pasolini, Cadoni ne, Podda, Anedda 2. Allenatore Staico

Clv-Limonta Costa M. : Penz 11, Osazuwa 11, Kaczmarczyk 8, Motta, Crowder 12, Cibinetto 4, Gorini, N’Guessan 8, Bonomi 6, Serra 2. Allenatore Andreoli

Parziali : 5-19; 20-27; 34-50



Crolla il fortino del PalaRestivo. Dopo sei vittorie consecutive in via Pessagno, la Sardegna Marmi cade vittima del severo 37-62 (-25) imposto da Costa Masnaga, una delle grandi del girone.

In difficoltà all’inizio e alla fine del match, in mezzo le biancoblù hanno comunque provato a lottare contro una delle big dell’A2 Femminile, ma il divario tecnico (unito alla giornata disastrosa al tiro: appena 23% dal campo) ha precluso ogni possibilità di vittoria.

Dopo aver realizzato i primi 3 punti della partita, le cagliaritane sono incappate in un break negativo di 19-0 che ha indirizzato la gara già nel primo quarto. El Habbab e compagne si sono rialzate con orgoglio nella fase centrale trovando anche il -5, ma nel finale le ospiti hanno rotto gli indugi con un perentorio contro parziale.

RIPRODUZIONE RISERVATA