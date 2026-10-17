Costa Marras, foto di famiglia  e di una città in un interno 

Domani alle 18 continuano i Seminari sull’Arte della Manutenzione, curati da Maria Antonietta Mongiu e da Diana Zuncheddu. Il Seminario Foto di famiglia e di una città in un interno, sarà tenuto da Franco Masala, Storico dell’Arte e dall’avvocata Viviana Costa Marras. Discendente da una famiglia, frutto dell’incontro, a metà dell’Ottocento, tra un genovese Costa e una sarda Marras. Ubaldo Badas con la Palazzina in Largo Carlo Felice, unendo i due cognomi, ideò il marchio a cui associò un elefantino. Il Seminario si tiene nella Sala Video on line della Sede storica de L’Unione Sarda in Viale Regina Elena n.14.

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Martin Heidegger è stato tra i primi a tematizzare il senso dell’abitare e a mettere in relazione (nella sua lingua) i verbi costruire e abitare oltrepassando le strumentalità che li sottendono. Di fatto il nesso di questi con le pratiche interne a discipline dalla valenza tecnica, quali l’urbanistica o l’architettura o l’archeologia o la scienza delle costruzioni, per citare le più frequentate. Nel saggio Costruire abitare pensare (Saggi e Discorsi, Mursia, Milano, 1976), sceglie, infatti, la traiettoria dell’archeologia delle parole per riandare all’archè delle stesse e trovarne il senso, tutt’altro che strumentale. In sintesi, l’uomo abita più luoghi di quanti ne costruisca che non sono, esclusivamente, le abitazioni. Vi si possono includere i luoghi del lavoro e del tempo libero o gli spazi pubblici. Ma non basta. Perché abitare per il filosofo è il modo stesso d’essere dell’uomo. Di conseguenza l’esserci che è anche il prendersi cura. Un’autocoscienza, esclusivamente, dell’uomo che pensa, costruisce, abita, custodisce come interconnesse pratiche del vissuto quotidiano. Riguardano tutti? Alcuni più di altri: figure esemplari che tracciano rotte e seminano. La Sardegna ne è ricca. Era il 2 marzo 1957, quando la Legge regionale n. 6 attiva l’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) col compito di promuovere la produzione artigiana sarda. I due demiurghi erano Eugenio Tavolara e Ubaldo Badas. Avevano scritto la Relazione, tuttora attualissima, perché lo si istituisse. Badas aveva ultimato a Sassari, il Padiglione dell’Artigianato che sarà dedicato a Tavolara. Iniziati nel 1951, i lavori andarono avanti a lungo. Una fase si concluse nel 1954 con una prima inaugurazione nel novembre 1956 e la definitiva nel 1957. Il progettista cagliaritano aveva chiamato a raccolta il meglio di quello che sarà chiamato l’artigianato artistico della Sardegna. D’altra parte, sotto la sua guida, l’artigianato sardo era riuscito a vincere la medaglia d’oro alla Triennale di Milano nel 1957; ad allestire nel 1958 la mostra, L’artigianato sardo nella casa moderna. Non sorprende che la cartolina pubblicitaria fosse disegnata da Maria Lai che aveva conosciuto Badas a Cagliari nella costruzione del Palazzetto Costa Marras. In attesa che il Padiglione Tavolara di Sassari, dopo il recente restauro, torni ad essere il fulcro espositivo dell’artigianato della Sardegna, mette conto rammentare che il rapporto tra Badas e la manualità degli artigiani sardi era tanto stratificato quanto produttivo. Nel Padiglione dell’Artigianato di Sassari, arrivano a sintesi la genialità di Badas e di Tavolara; e con loro quelle di Giuseppe Silecchia, Emilia Palomba, Gavino Tilocca, Claudio Pulli. La fascinazione della manualità era chiara nel venticinquenne Ubaldo Badas quando ebbe l’incarico di sistemare il Terrapieno sotto le mura di Cagliari. Ma non diversamente nella Scuola all’aperto Attilio Mereu del 1933 in Viale Regina Elena, premiata nel 1935 dalla Rivista Architettura; nella sistemazione degli interni della Galleria Comunale d’Arte (1 928/1933) i cui riutilizza i lucernai originali in ferro e vetro come coperture delle sale espositive superiori; e nel ridefinire (1933) l’Ingresso ai Giardini Pubblici. O ancora nel progetto della Colonia Dux quando lascia a vista travi e pilastri in calcestruzzo armato che oltre ad essere elementi statici diventano estetici. Ma è nel Palazzo Costa Marras (1947/1956) nel Largo Carlo Felice, che Ubaldo Badas rilancia artigianato e arti applicate in collaborazione con Giacomo Silecchia. I raffinati interni, di cui si parlerà domani, dopo la loro distruzione nel 2000, acquistano valore straordinario nel senso di pensare/costruire/abitare, connotante la sua progettualità. Buona parte della produzione architettonica di Badas non è vincolata ed a rischio. A maggior ragione la produzione come designer. Nel percorso del Palazzo Costa Marras, Badas incontrò Maria Lai che progettava le vetrine come strumento di relazione tra interno ed esterno. Entrambi capivano il senso irriducibile dell’abitare. La facciata e le parti strutturali in calcestruzzo armato del Palazzo Costa Marras di Largo Carlo Felice, vennero rivestite da piccole piastrelle in ceramica bordeaux. Le vaste e continue vetrate seguivano il criterio del catturare la luce specie nella condizionante ubicazione del palazzo oggi, purtroppo, irriconoscibile.

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