Costa lascia Azione e torna in FI 

Enrico Costa lascia Azione (e Mariastella Gelmini ci sta riflettendo) in dissenso con l’avvicinamento di Carlo Calenda al Campo largo. Forza Italia lo aspetta, e il suo ormai ex partito lo congeda augurandogli «buona strada nella destra italiana, che tuttavia ci sembra molto lontana dalla sua sensibilità garantista, avendo varato una quantità di nuovi reati che non ha precedenti nella storia repubblicana». L’annuncio di Costa arriva dopo quelle che considera polemiche giustizialiste sul patteggiamento di Giovanni Toti. «Se in tre regioni al voto su tre Azione si schiera con il Campo largo, è difficile definirla “terza” e al centro», ha spiegato. E poi: «Di certo proseguirò le mie battaglie garantiste con la stessa intensità e passione». Battaglie in cui spesso in questi mesi si è trovato allineato con gli azzurri alla Camera, dalla separazione delle carriere ai limiti alla pubblicazione, da parte dei giornalisti, delle ordinanze di custodia cautelare.

