Costa ed entroterra, i margini del Puc 

Dopo la presentazione in Consiglio comunale da parte dell'assessore all’urbanistica Antonio Melis, a Maracalagonis lo studio sul Puc affidato a una équipe di tecnici va avanti: incentrato in gran parte sulla riduzione delle zone zone di espansione, si occupa anche delle zone H che dovrebbero essere riqualificate a zone agricole. Si occupa anche delle aree collinari di Piscina Nuxedda, Monte Nieddu, Villaggio dei Gigli e Villaggio delle Rose, sulla vecchia Orientale sarda, che potrebbero anche ospitare progetti per lo sport e il sociale. Si occupa pure della valorizzazione delle aree interessate da beni paesaggistici e identitari (vedi nuraghi) che potrebbero trovare uno sbocco turistico con la realizzazione di percorsi di raccordo alla viabilità più vicina, e naturalmente delle coste, da Torre delle Stelle, a Geremeas e Baccu Mandara, la cui volumetria è ormai satura. Da individuare ancora aree interne da destinare alla realizzazione di servizi con lo sviluppo di percorsi naturali e del turismo ambientale.

In un suo comunicato, la sindaca Francesca Fadda spiega che «l’obiettivo è quello di proporre alla Regione un Puc concreto che permetta la crescita del territorio, col riconoscimento, entro i limiti di legge, delle stesse zone C. Tutto ciò – precisa – dovrà avvenire in modo graduale come ci chiedono la Regione e la legge. Prevediamo pure interventi turistici ricettivi nella zona costiera e montana, sfruttando anche i siti archeologici presenti per un turismo sostenibile ambientale e culturale, con zone campeggio e naturalistiche e con percorsi ambientali da sfruttare tutto l’anno». (r. s.)

