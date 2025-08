Costa e Paolini sul podio del Dessì  Ed ecco i 6 finalisti 

Ci sono già due vincitori al Premio Dessì di Villacidro, due artisti legati a doppio filo con l’arte scenica e quella letteraria: sono infatti Lella Costa e Marco Paolini ad aggiudicarsi nell’anno del quarantennale il Premio Speciale della Giuria e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna. Ci sono anche i sei finalisti che il 4 ottobre si contenderanno il podio. Ed ecco per la Sezione Narrativa: Angelo Carotenuto con “Viva il lupo” (Sellerio), Laura Imai Messina con “Tutti gli indirizzi perduti” (Einaudi) e Luigi Manconi con “La scomparsa dei colori” per Garzanti. Per la Sezione Poesia: Alessandra Corbetta con “L’età verde” (Samuele Editore), Alessandro Canzian con “In absentia” (Interlinea) e Marco Corsi con “Nel dopo” edito da Guanda.

Gli incontri collaterali

Come da tradizione in attesa della serata di gala che si terrà dalle 18 nella palestra di via Stazione (a condurla sarà l’attrice Chiara Buratti) l’11 settembre prendono il via gli incontri collaterali che arrivano dopo l’anteprima con Manuel Agnelli all’Anfiteatro del Parco Dessì e quella con Claudia Durastanti e Helena Janeczek sul palco del Festival della Marina di Villasimius che vede alla direzione artistica Francesca Serafini membro della giuria del Premio. Si parte dunque, alle 18, al Mulino Cadoni, con Guido Tonelli che presenta “L’eleganza del vuoto” (Feltrinelli) con Silvano Tagliagambe. Alle 21,30, nel cortile di Casa Dessì, la proiezione “Best of 2025” con le opere in concorso all’Andaras Traveling Film Festival. Venerdì 12, alle 21,30, all’Anfiteatro del Parco Dessì, il divulgatore, professore e conduttore tv Vincenzo Schettini. Giovedì, alle 17, Casa Dessì, “Siamo noi i registi”: esiti del Laboratorio Claymation condotto da Michela Anedda con le classi dell’Istituto comprensivo Loru-Dessì.

Omaggio a Filippini

Alle 18, al Mulino Cadoni, “Ricordando Gianni Filippini” storico direttore de L'Unione Sarda, con la partecipazione del condirettore Lorenzo Paolini e della giornalista e scrittrice (ora assessora alla Cultura del Comune di Cagliari) Maria Francesca Chiappe. Alle 21,30, nel cortile di Casa Dessì, il live set “Apnea” con Matteo Muntoni, Matteo Leone, Matteo Orani e Nicola Vacca. Venerdì al teatro Don Bosco, alle 18, “Il muro dell’orto”, l’incontro tra Giuseppe Dessì e la famiglia Mundula - Crespellani, reading di e con Teresa Porcella, Gianluca Medas e Gianni Cammilli. Alle 21.30, nel cortile di Casa Dessì, lo spettacolo teatrale “La Catena” tratto dall’opera di Emilio Lussu, drammaturgia di Nicola Fano, con Andrea Bosca, musica e suono di Johanees Schlosser.

Giovedì 24, alle 18, ancora a Casa Dessì, "Più veloce di un raglio”, spettacolo per bambini e tutta la famiglia di Cada Die Teatro, con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi. Venerdì 25, Mulino Cadoni, alle 18, “Le verità” a cura di Giulia Giornaliste Sardegna e in collaborazione con UniCa. All’incontro, moderato dalla giornalista Francesca Siriu, parteciperanno Micaela Morelli, Marco Pignotti, Susi Ronchi, Silvano Tagliagambe. Alle 21.30, a Casa Dessì, la conferenza-spettacolo “Tredicesimo piano – Il lato oscuro del web” di e con Simone Faraon per la regia di Sergio Cavallaro. Sabato 26, al Mulino Cadoni alle 17, Stefano Mais presenta “Paolo Portoghesi e la Sardegna. I teatri e la città” (Gangemi) in dialogo con Giacomo Serreli; alle 18, Flavio Soriga presenta “Sardinia noir. Tre casi per Martino Crissanti” (Bompiani) con Valentina Frau. Alle 21,30, a Casa Dessì, il concerto recitato “L’ora delle distanze” di e con Lory Muratti e Andy Bluvertigo.

Giovedì 2 ottobre a Cagliari, alle 10, nell’aula magna Aresu dell'Università di Cagliari (via San Giorgio 12), Laura Pariani presenta “Primamà” (La nave di Teseo) con Irene Palladini e Duilio Caocci. Alle 21,30, si torna a Villacidro, Casa Dessì, con “Paese d’ombre. Quando la neve cadde su Norbio” pièce degli studenti del Liceo Piga di Villacidro, per la regia di Emanuele Bosu. Venerdì 3, alle 18, Casa Dessì, “Giuseppe Dessì uno scrittore moderno” con Nicola Turi, Laura Pariani, Matteo Porru e Melania Muscas in dialogo con Palladini e con letture a cura degli studenti del Liceo Piga di Villacidro. Domenica 5 , alle 10,30, a Casa Dessì, si terrà "Caffè con l’autore", incontro con i vincitori e la giuria del Premio Dessì 2025. (red. cult.)

