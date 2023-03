Costa Diadema fa rotta su Oristano 

Una bella e grande novità: Costa Crociere arriva nel porto di Oristano-Santa Giusta con un carico di 5 mila crocieristi. «Un’importante novità che rappresenta per noi e il territorio un enorme successo per il lavoro certosino e sottotraccia condotto negli ultimi anni» sostiene Massimo Deiana, presidente dell’Autorità del sistema portuale del Mare di Sardegna. «Una notizia da prima pagina per il nostro territorio, ci speravamo tanto e adesso che è una realtà da domani lavoreremo per sfruttare al meglio questa straordinaria occasione approntando l’accoglienza e il messaggio da trasmettere e quindi consolidare al mondo turistico e crocieristico in particolare» sottolineano il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore al Turismo Luca Faedda.

Le tappe

La nave Diadema farà due tappe nello scalo oristanese il 23 maggio e il 26 settembre. Il 7 maggio a inaugurare la stagione crocieristica sarà l’esclusivo veliero “Sea Cloud” della compagnia di navigazione tedesca Sea Cloud Cruises, con 50 passeggeri a bordo (aveva fatto scalo al porto oristanese anche lo scorso anno). Il pezzo forte della stagione, che potrebbe continuare con altri arrivi, è costituito da Diadema, tra le più grandi del gruppo armatoriale italiano. La nave, lunga 306 metri e con una capacità di 5 mila passeggeri, verrà ospitata alla banchina pubblica (500 metri di lunghezza e oltre 12 di profondità).

Gli scenari

Un successo per l’Autorità di sistema portuale che introduce il porto oristanese nel mercato delle big ships, forte di banchine, fondali, servizi di security e di potenziali escursioni da proporre alla clientela. «Tharros, il Sinis, Cabras e i Giganti, Oristano e le sue bellezze, Santa Cristina, il nuraghe Losa e altri» anticipa l’assessore Faedda. «Apriamo le porte dello scalo – aggiunge il presidente dell’AdSp Massimo Deiana – ad alcune delle navi più grandi presenti nel Mediterraneo, sfruttando così tutto il potenziale del porto dal punto di vista infrastrutturale, di sicurezza ma anche geografico sia per l’intercettazione delle rotte che già toccano le portualità del Mediterraneo occidentale, sia per un’offerta escursionistica ancora tutta da scoprire». Deiana fa sapere che da subito sarà avviato «un confronto con gli enti e le organizzazioni locali affinché possano giocare il loro importantissimo ruolo nella delicata partita dell’accoglienza e dei servizi a un potenziale di crocieristi che potrebbe raggiungere livelli mai registrati nello scalo del sud ovest. Aspetti che, in questa fase cruciale, si riveleranno fondamentali per fidelizzare la compagnia e consolidare il mercato dei giganti del mare». Il Comune risponde presente, certo di compattare enti, amministrazioni e organizzazioni di categoria attorno a un progetto che punta al futuro.